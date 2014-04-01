Twitter 11 gündür kapalı!

TİB’in Twitter yasağı 11. gününe girerken, Youtube’un da yasaklanmasıyla Türk internet kullanıcılarının sosyal medyayı kullanma oranları da hızla düşüyor.

Sosyal medya ortamlarındaki ölçümleri yapan StatCounter’a göre yasağın başladığı gün Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 16,6’sının girdiği Twitter, 21 Mart’ta yüzde 10,9’a, 22 Mart’ta yüzde 8,6’ya, 23 Mart’taysa ülke çapında en düşük seviyesi olan yüzde 3,8’e kadar indi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Twitter kullanımı VPN ve DNS destekleriyle yüzde 4 ila 5 aralıklarında gezinse de yasak öncesi seviyesine hiçbir durumda dönemedi. Hatta tam 3’te 1 seviyesine düşerek yüzde 5’lere sabitlendi.

Buna karşın birçok sosyal medya kullanıcısının Facebook’a yöneldiği gözlendi. 20 Mart itibarıyla Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 70’ini elinde bulunduran Facebook, 23 Mart’ta yüzde 81’e, 26 Mart’taysa yüzde 84’e varan kullanım oranlarına ulaştı. Ancak sonra, orada da gerileme görüldü.

17 Aralık sonrası pek çok telefon kaydının yayınlandığı Youtube’un sosyal medya içindeki payıysa sadece yüzde 1’ler seviyesindeydi. Bu oran, Twitter yasağının ardından yüzde 2,2’ye kadar çıktı ama Youtube'un 27 Mart'ta yasaklanmasının ardından payı binde 5’lere kadar geriledi.

Sosyal medya kullanımının düşmesinde VPN üzerinden bağlanılan adreslerin Türkçe görünmemesinin etkisi var. Verilerin ortaya çıkardığı bir diğer gerçek de sosyal medya kullanıcılarının çoğunun cep telefonları ve tabletler üzerinden bağlandığı ve daha az sabit bilgisayar kullandığıydı.

İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmuştu

Twitter’ın 20 Mart’ı, 21 Mart’a bağlayan gece yasaklanmasının ardından, Ankara 15. İdare Mahkemesi, 26 Mart’ta, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Twitter'a erişimi engellemesine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak 30 gün içerisinde kararı uygulaması gereken TİB, yürütmeyi durdurma kararını hala uygulamaya koymuş değil.