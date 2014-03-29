Abdullah Gül, Twitter'ın ardından Youtube yasağını da deldi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter yasağının ardından Youtube engellenemesini de deldi. Twitter’ın kapatılmasının ardından attığı tweetlerle uygulamayı desteklemediğini açıklayan Gül, dün de Youtube yasağını deldi. Gül’ün Youtube adresinden dün gazetecilerin Dışişleri’ndeki dinlemeye yönelik sorularına verdiği yanıt paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, Youtube’da yer alan Cumhurbaşkanlığı yayın sayfasında bir video paylaştı. Paylaşılan video, dün cuma namazından sonra Gül'ün sızan Suriye tapesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamayla ilgili.

Cumhurbaşkanı Gül, paylaşılan videoda şu sözleri kaydetti: "Bu işe bulaşanlar ve katkı verenler kimlerse muhakkak ortaya çıkarılacak ve kanunların emrettiği en şiddetli şekilde cezalandırılacaktır."

Gül’ün yasaktan önce paylaştığı son video düşürülen Suriye uçağına ilişkin açıklamalarıydı.