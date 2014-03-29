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Bilim / Teknoloji

'Yerli Twitter' yayında

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yasaklanmasının ardından 'rturk.com.tr' adıyla açılan 'yerli Twitter' sitesi yayında

29 Mart 2014 19:02

Afyonkarahisar'daki bir yazılım firması, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yasaklanmasının ardından 'rturk.com.tr' adıyla 'yerli Twitter' sitesi açtı.

Murat Arisoy'un Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Afyonkarahisarlı bilgisayar yazılımı uzmanı 36 yaşındaki Ali Osman Okşar'ın açtığı 'rturk.com.tr' internet sitesinde Twitter 'daki 140 karakter yerine 350 karakterlik yazı yazılabiliyor. Beta sürümündeki 'rturk.com.tr'nin şu an için yaklaşık 100 üyesi bulunuyor. Okşar, bu yazılımı geliştirmeyi planladığını söyledi. Ali Osman Okşar, kurduğu siteyle ilgili şunları kaydetti:

"Neden dışa bağımlı kalalım ki? Amaç sosyal paylaşım sitelerini kullanmaksa, işte biz de kurduk. Daha iyilerini de yapabiliriz ve yapacağız. Amacımız mesaj vermek ve bu mesajı kısa bir zamanda yakalanan yüksek üye sayılarımızla gösteriyoruz."

Okşar, hedeflerinin 1 yıl içinde en az 1 milyon üye yapmak olduğunu, hızla artan üye sayısından bu amacın gerçekleşeceğine inandığını kaydetti. 

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