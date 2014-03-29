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Twitter Binali Yıldırım'ın kapattırdığı hesabın açılması için açtığı davayı kazandı

CNN TÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun: Twitter, Binali Yıldırım’a karşı açtığı ifade özgürlüğü davasını kazandı

29 Mart 2014 03:36

CNN TÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun Twitter’ın eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın talebi üzerine kapatılan hesabın açılması için açtığı davayı kazandığını açıkladı. Coşkun, “Twitter, Binali Yıldırım’a karşı açtığı ifade özgürlüğü davasını kazandı. Karar İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı” dedi.

CNN TÜRK’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına bağlanan CNN TÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun, canlı yayında şunları söyledi: “Twitter, Binali Yıldırım’a karşı açtığı ifade özgürlüğü davasını kazandı. Karar İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Binali Yıldırım, Twitter’daki bir hesabın kapatılmasıyla ilgili mahkemeye başvurmuştu. Alınan karar üzerine hesap kapatılmıştı. Bunun üzerine Twitter, ‘Bu ifade özgürlüğüne aykırıdır’ gerekçesiyle kapatılan hesabın tekrar açılması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Twitter’ı haklı buldu ve hesabı tekrar açtı. Mahkeme gerekçesinde ‘Devlet organları kişilerin düşünce ve kanaat özgürlüğünü sınırlandıracak iş ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Aynı zamanda kamu yararına dikkat çekti ve kamu yararının üstünün tutulması gereklidir’ dedi. Böylece Twitter ifade özgürlüğü davasını kazanmış oldu.”

 

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