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Financial Times: Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı hükümete darbe

Financial Times, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter yasağının kaldırılmasına ilişkin verdiği kararı 'AKP'ye darbe' olarak yorumladı

03 Nisan 2014 09:31

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engelinin kaldırılmasına yönelik kararının hükümete darbe olduğunu yazdı.

Mahkemenin kararı Financial Times'ın ilk baskısına yetişmemiş. Ancak bu gelişme, gazetenin internet sitesinde duyuruluyor.

Financial Times'ın haberinin başlığı, "Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Twitter yasağını bozdu".
Gazetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Daniel Dombey, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engelini ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

 

'Yasak hala yürürlükte'

 

Financial Times, çarşamba akşamı itibarı ile Türkiye'de Twitter yasağının hala yürürlükte göründüğünü, siteye sadece Sanal Özel Ağlar (VPN) gibi ince teknik çözümler ile girilebildiğini vurguluyor.

Twitter'a erişim engelini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyanlardan biri de İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yaman Akdeniz'di. Financial Times'a konuşan Akdeniz, mahkemenin 'ifade özgürlüğü için tarihi bir karar' aldığını söylemiş ve eklemiş:

"Türkiye'de daha yüksek bir mahkeme yok. Bu nedenle (yetkililerin) karara uymaları gerek. Yapabilecekleri birşey yok zira kararı temyize götüremezler."

Yaman Akdeniz ayrıca, YouTube'a yönelik erişim engelinin kaldırılması için de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunabileceğini söylemiş.

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