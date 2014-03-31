Hüseyin Çelik: Twitter yasağını kaldırabiliriz, bir şartla

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Twitter veya Youtube Türkiye'de bir temsilcilik açar veya temsilcilerini buraya gönderirse yasakların kalkabileceğini söyledi

Seçim sonuçlarına ilişkin CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Bu sekizinci sandık zaferimiz. Milli iradenin zaferidir. Halkın iradesine ipotek koyamayız. Halkımıza güveniyoruz. Bizim yaptığımız bir kehanet, astroloji, falcılık değil. Bu aslında bugünün verilerini çok iyi değerlendirerek aslında geleceği çok sağlam tahmin edebilme işidir. Ak Parti de bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor" dedi.

Seçim sonuçlarına ilişkin CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Bu sekizinci sandık zaferimiz. Milli iradenin zaferidir. Halkın iradesine ipotek koyamayız. Halkımıza güveniyoruz. Bizim yaptığımız bir kehanet, astroloji, falcılık değil. Bu aslında bugünün verilerini çok iyi değerlendirerek aslında geleceği çok sağlam tahmin edebilme işidir. Ak Parti de bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor" dedi.

Çelik, "Twitter veya Youtube Türkiye’de bir temsilcilik açarak veya avukat, temsilcilerini buraya göndererek TİB’in veya BTK’nın gerektiği zamanlarda kendisine müracaat edebileceği ve bu müracaatları olması gereken makul sürelerde sonuçlandırılabileceği bir muhataplık sistemi oluşturabilirse derhal bu yasak kalkabilir. Aksi halde yasak devam eder" dedi. Seçim sonuçlarına ilişkin CNN Türk’te değerlendirmelerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, şöyle konuştu:

"Bu 8’inci sandık zaferimiz; Milli iradenin zaferidir. Halkın iradesine ipotek koyamayız. Halkımıza güveniyoruz. Bizim yaptığımız bir kehanet, astroloji, falcılık değil. Bu aslında bugünün verilerini çok iyi değerlendirerek aslında geleceği çok sağlam tahmin edebilme işidir. Ak Parti de bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor."

'Twıtter yasağı kalkabilir'

Twıtter’ın açılmasını istediğini bu kapsamda olumlu bir diyalogun da başladığını belirten Çelik, Twitter ve Youtube’a erişimin engellenmesine ilişkin şöyle konuştu:



"Yazılı medyada veya yazılı medyada haysiyet cellatlığı yapmak, insanların itibarlarını alt üst etmek, onların özel hayatlarını deşifre etmek eğer suç ise. Niçin sanal medyada veya sosyal medyada sevap olsun. Siz mesela hakkınızda ’iğrenç şeyler ortaya atılıyor, hakaret ediliyor’ diye Twitter yetkililerine, ’Bunu engelleyin’ diyorsunuz. Sanki duvara karşı konuşuyorsunuz. Eğer bir uluslararası firma benim ülkemin kanunlarını hiçe sayıyorsa, benim de onu tanımama gibi bir hakkım var. Ben bir Twitter kullanıcısıyım. Benim 610 bin takipçim var. Bizim sanal aleme karşı tavrımız olamaz. Twitter veya Youtube Türkiye’de bir temsilcilik açarak veya avukat, temsilcilerini buraya göndererek TİB’in veya BTK’nın gerektiği zamanlarda kendisine müracaat edebileceği ve bu müracaatları olması gereken makul sürelerde sonuçlandırılabileceği bir muhataplık sistemi oluşturabilirse derhal bu yasak kalkabilir. Aksi halde yasak devam eder. Buraya gelip eğer birileri bize küfür edecekse kusura bakmayın midemiz o kadar geniş değil. Ben de Twitter’ın açılmasını isteyenlerdenim. Bu kapsamda olumlu bir diyalog başladığını söyleyebilirim."