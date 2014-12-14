Anadolu Ajansı'na göre operasyonun nedeni 'Tahşiyeciler'

Anadolu Ajansı, medyaya yönelik olarak başlatılan 14 Aralık operasyonunda adı geçen 32 kişinin 2009 yılında "Tahşiyeciler" olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyonda "suç ve delil uydurdukları", "kumpas kurdukları" iddiasıyla gözaltına alındığını iddia etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Tahşiyeciler" olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, grubun önde gelen ismi Mehmet Doğan'ın arasında bulunduğu 11 kişi yakalanmış, tutuklanan Doğan 17 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.

"Molla Muhammet" adıyla bilinen emekli imam Mehmet Doğan'ın, Fethullah Gülen'in bazı fikirlerine karşı çıktığı iddia edilmişti.

Operasyonun adı 2 günde değişti

İddiaya göre 2010 yılındaki bu operasyon "Tahşiyeciler" grubuna yönelik başlatıldı. Mahkemeden dinleme kararı alındıktan 2 gün sonra resmi evraklarda operasyonun adı "El-Kaide yanlısı Mehmet Doğan grubu" olarak değişti.

İşte bu çelişkinin "14 aralık operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilere yöneltilecek sorulurdan biri olduğu öğrenildi.

Farklı operasyonlarda aynı bomba

Günlerdir konuşulan ancak ve bugün operasyonlara dönüşen soruşturmanın delillerden birinin "aynı" sis bombalarının "farklı" operasyonlarda ele geçirildiğinin belirlenmesinin olduğu belirtiliyor.

Aynı bomba hem Zir Vadisi'nda hem Bahçelievler'de

2010 yılında gruba yapılan baskınlarda ele geçirilen sis bombasıyla "Zir Vadisi"nde yapılan kazılarda bulunan sis bombasının seri numaralarının aynı olduğu belirtiliyor. Biri "Ergenekon" diğeri "El - kaide", birbirinden çok farklı gruplara yönelik operasyonlarda tek bir bombanın 2 kez bulunmasının "14 aralık soruşturması" nin dikkat çekici delilleri arasında olduğu belirtiliyor. Zir Vadisi'nde bulunan sis bombasının gruba yönelik Bahçelievler'de bir evde yapılan aramada yine bulunduğu iddia ediliyor.

İki kere bulunan bomba iddiası

Yine Kartal'da 2009 yılında bir operasyonda ele geçirilen bir başka el bombasının seri numarasının, bu gruba yönelik düzenlenen operasyonda bulunan bir el bombası ile aynı olduğu belirtiliyor.

Gülen'in talimatıyla yönlendirme iddiası

Öte yandan Hidayet Karaca'nın, Fettullah Gülen'den aldığı talimatlarla "Şefkattepe" ve "Tek Türkiye" dizilerinin temasına müdahale edildiğinin ileri sürüldüğü soruşturmada bazı gazetecilerin geçmiş dönemde yapılan operasyonların başlangıcı ve gelişmesiyle ilgili maksatlı değerlendirmeler yaptığının iddia edildiği ileri öğrenildi.

2010 yılındaki operasyon

"14 aralık operasyonları" nın dayandığı belirtilen söz konusu operasyon ve sonuçları dönemin valisi Muammer Güler, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İl Jandarma Komutanı Dr. Kurmay Albay Hamza Celefoğlu'nun hazır bulunduğu açıklamayla duyuruldu.

57 gözaltı, el bombası, tabanca

Ankara, Erzurum, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Niğde ve Samsun İl emniyet müdürlükleriyle birlikte ortaklaşa düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.. Operasyonda, 3 adet el bombası, 1 adet sis bombası, 7 tabanca ile fişek, hançer, kılıç ve örgütsel döküman ele geçirildiği açıklandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler arasında Emekli imam Mehmet Doğan da bulunuyordu. Gözaltına alınan Doğan'ın, grubun lideri olduğu ileri sürüldü.

Tahşiyeciler operasyonu neydi?

El Kaide'ye yakın olduğu iddia edilen "Tahşiye Örgütü"ne yönelik 22 Ocak 2010'daki operasyonda Mehmet Doğan ile birlikte 122 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok ilde yapılan operasyonda adı geçen kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından teknik takibe alındığı belirtilmişti.

"Tahşiye Örgütü" ismi ise Samanyolu TV'de yayımlanan "Karanlık Kurul" isimli dizide yer almıştı. Sanıklar bir süre tutukla kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.