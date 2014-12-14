'14 Aralık Operasyonu'na hükümetten ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu kapsamındaki gözaltılara ilişkin, "Yapılan işlemlerin sonucunu göreceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (Konsiad) üyeleri ve Trakyalı iş adamlarının Keşan ilçesinde düzenlenen toplantısında, gazetelerin operasyona ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, operasyonun teferruatını ve hangi gerekçelerle yapıldığını şu an bilmediğini söyledi. Herkesin duruma bakacağını ifade eden Kurtulmuş, "Yapılan işlemlerin sonucunu göreceğiz. Bir şey söylemeyi bu aşamada uygun görmüyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Gerekli değerlendirmeleri süreç içerisinde zaten kamuoyu da yapar. Yanlış yapan yanlışının bedelini öder. Ama şu anda daha çok yeni haberler, bakalım" diye konuştu.