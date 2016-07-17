Anadolu Ajansı: Erdoğan'ın kaldığı otele bordo bereliler saldırdı

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde konakladığı otelin yanındaki otele helikopterden asker indirildi. Özel Harekat polislerinin bölgeye gelmesinin ardından çatışma çıktı. Olayda 2 polis şehit oldu. AA, saldırının bordo bereliler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Anadolu Ajansı, (AA) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ın "Marmaris'teydim, ben hareket ettikten sonra oraları da bombalamışlar" ifadesiyle kamuoyuna duyurduğu saldırının 'Bordo Bereli' olarak bilinen 40 Özel Kuvvet askeri tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Anadolu Ajansı'nın iddiasına göre, Pilot Albay Zeki Göçmen'in sevk ve idaresindeki yaklaşık 40 bordo bereli asker, İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığından 3 skorsky helikopterle havalanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yakın bir yere iniş yaptı.





"Kaçtılar"

Otele yakın bir bölgede koordinasyonu sağlayan üst rütbeli darbeciler, burada neticeyi beklemeye başladı. Otele yapılan saldırıya polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı korumalarının misliyle karşılık vermesi üzerine geri püskürtülen darbeci askerlerden bir kısmı helikopterlerden birinin arızalanması üzerine diğer 2 helikoptere binerek İzmir'e geri döndü.

9 askeri personel yakalandı

Girişimin başarısız olması üzerine düzenlenen operasyonda, aralarında 2 albayın da olduğu 9 askeri personel, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yüzbaşı Haldun Görmez'in yaralı olduğu fark edilince önceden güvenlik tedbiri alınan Çiğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





Adliyeye sevk edildiler

İzmir Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltında tutulan şüpheliler Gaziemir 3. Havacılık Alayında görevli Kurmay Pilot Albay Murat Dağlı, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Pilot Albay Zeki Göçmen, İstanbul 4. Kara Havacılık Alayında görevli Kara Havacı Yarbay Davut Uçum, Kurmay Hava Yüzbaşı Ali Aktürk, Gaziemir 3. Kara Havacılık Alayında görevli Astsubay Üstçavuş Murat Gösterit, Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan, Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve İstanbul Harp Akademilerinde görevli Yüzbaşı Mehmet Cantaz'ın işlemleri tamamlandı.





Sağlık kontrolünden geçirilen 9 darbeci askerden 8'i, adliyeye çıkarılmak üzere Muğla'nın Marmaris ilçesine sevk edildi. Darbecilerden, operasyon sırasında koruma polisleriyle girdiği çatışmada yaralanan Yüzbaşı Haldun Görmez'in ise İzmir Çiğli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.