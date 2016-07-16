Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıldıktan sonra otele saldıranlar helikopterle kaçtı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıldığı Marmaris'teki otele ve etrafındaki vatandaşlara ağır silahlarla helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe girişiminin başarısız olmasıyla bölgeden kaçtığı ileri sürüldü.

Hürriyet'in haberine görea Marmaris'e dün gece yarısından sonra gelen helikopterler, önce Erdoğan'ın bir süre kaldığı otelin yanındaki boş bir alana havadan asker indirdi. Asker indirme işleminin ardından havalanan helikopterden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele ve bu esnada sokaktan geçen vatandaşların üzerine ateş açıldı.

Polis-asker çatıştı

Olay yerine gelen polisler, yüzleri kar maskeli ve ağır silahları bulunan askerlerle çatışmaya girdi. Zaman zaman şiddetlenen çatışmalar, gün aydınlanana kadar devam etti.

Sabaha karşı özel harekât polislerinin bölgede başlattığı büyük çaplı operasyon üzerine çatışma yerine yeniden askeri helikopterler geldi.



Özel harekât polislerinin uzun namlulu silahlarla yaptığı müdahale neticesinde helikopterler yere inemedi. Darbe teşebbüsünün başarısız olması üzerine darbeci askerler, helikopterlerin desteğiyle bölgeden kaçtı.