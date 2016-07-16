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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu otelde öldürecekler miydi?

Erdoğan otelden ayrıldıktan çıkan çatışmalarda 2 polis şehit oldu

16 Temmuz 2016 10:57

Polonya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde dönüşünde yaptığı açıklama sonrası 5 günden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris Armutalan'da kaldığı Grand Yazıcı Club Turban'ın yanında bulunan Casa De Maris Oteli'nde olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelden ayrıldıktan sonra darbeye teşebbüs eden grup tarafından kaldığı otelin helikopterler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından otelin yanındaki bölgeye helikopterden asker indirildi.

Özel Harekât polislerinin bölgeye gelmesiyle çıkan çatışmada, 2 polis şehit oldu.

Darbe teşebbüsünde bulunan cuntacı grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaldığı otelde ya öldüreceği ya da rehin almayı planladığı düşünülüyor.
 

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