T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen yüzbaşı yaralı

Otele operasyon düzenleyen 18 kişi gözaltına alındı

16 Temmuz 2016 13:04

Darbe girişimi kapsamında İzmir'de sürdürülen operasyonda Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen ile birlikte toplam 18 askerin gözaltına alındığı bildirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki oteli bombalayan helikopterin İzmir'de gittiği belirlendi. Otele ateş eden helikopterde bulunan bir yüzbaşının yaralandığı ve İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran helikopterin İzmir'de gittiği belirlendi. Helikopterde bulunan bir yüzbaşının yaralandığı ve İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nede tedavi altına alındığı bildirildi.

Darbe girişimi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen askeri personelin gözaltına alınmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, operasyon kapsamında, Ege Ordusu Komutanlığında görevli Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, Albay Yener Karaduman, Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz, Yarbay Faik Baran, Kurmay Pilot Binbaşı Fatih Sarıçay, Yüzbaşı Kadir Sılay, Üsteğmen Yasin Yılmaz, Teğmen Rıdvan Mecnur, Astsubay Taner Çakal, Astsubay Cihangir Özcan, Uzman Çavuş Hakan Yalçın, Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Kurmay Albay Ramazan Elmas, Albay Ramazan Gencer, Albay Ali Can Özcan, Yüzbaşı Eser Birgül, Albay Oksal Çelik, Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez gözaltına alındı. 

ETİKETLER

Ege Ordusu KomutanlığıKurmay BaşkanıTümgeneral Memduh HakbilenCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan ayrıldıktan sonra Marmaris'te kaldığı otele helikopterden ateş açıldı, 2 polis şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tatilini geçirdiği Marmaris'teki otelden ayrılmasının ardından askerlerle polisler arasında çıkan çatışmalar sabaha karşı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu otelde öldürecekler miydi?

Erdoğan otelden ayrıldıktan çıkan çatışmalarda 2 polis şehit oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24