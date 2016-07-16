Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen yüzbaşı yaralı

Darbe girişimi kapsamında İzmir'de sürdürülen operasyonda Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen ile birlikte toplam 18 askerin gözaltına alındığı bildirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki oteli bombalayan helikopterin İzmir'de gittiği belirlendi. Otele ateş eden helikopterde bulunan bir yüzbaşının yaralandığı ve İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran helikopterin İzmir'de gittiği belirlendi. Helikopterde bulunan bir yüzbaşının yaralandığı ve İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nede tedavi altına alındığı bildirildi.

Darbe girişimi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen askeri personelin gözaltına alınmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, operasyon kapsamında, Ege Ordusu Komutanlığında görevli Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, Albay Yener Karaduman, Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz, Yarbay Faik Baran, Kurmay Pilot Binbaşı Fatih Sarıçay, Yüzbaşı Kadir Sılay, Üsteğmen Yasin Yılmaz, Teğmen Rıdvan Mecnur, Astsubay Taner Çakal, Astsubay Cihangir Özcan, Uzman Çavuş Hakan Yalçın, Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Kurmay Albay Ramazan Elmas, Albay Ramazan Gencer, Albay Ali Can Özcan, Yüzbaşı Eser Birgül, Albay Oksal Çelik, Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez gözaltına alındı.