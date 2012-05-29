Amerika'da yamyam dehşeti!

ABD’nin Miami kentinde önceki gün çıplak bir erkek, bisiklet yolunda kavga ettiği başka bir erkeğin yüzünü ve kafasını ısırdı. Görgü tanıklarından gelen telefonlar ve MOBESE kameralarından gelen görüntüler üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kan donduran bir görüntüyle karşılaştı.

Polisler olay yerine vardığında yerde yatan iki çıplak adam vardı ve bir tanesi diğerinin suratını çiğniyordu. Olayın şokunu çabuk atlatan polisler çıplak yamyamı önce uyardı fakat adam hiç bir şekilde oralı olmadı. Bunun üzerine adamı vuran ekipler ilginç bir şekilde yine sonuç alamadı. İlk önce tam altı mermi ile vurulan adam, polisin bu müdahalesine oralı bile olmadı.

Kurşun yarası alan yamyam kurbanını yemeye devam ediyordu. Çözümleri tükenen polis ekipleri yamyamı tam 12 kere vurarak etkisiz hale getirdi. İsmi açıklanmayan kurban hastanede yaşam savaşı veriyor.

Korkunç olay hakkında Miami Polis Teşkilatı adına açıklama yapan Javier Ortiz yamyamı vuran memurdan "kahraman" olarak bahsetti.

Yamyam adamın ve kurbanının uyuşturucu etkisinde ve evsiz olabileceği de iddialar arasında.