Yamyam yıldız komşusunu yuttu

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) bilimadamları, bir yıldızın bir başka yıldız ya da gezegeni yuttuğunu ortaya çıkardı.Bilimadamlarının gözlemleri, yıldızlarla gezegenlerin ilişkisine dair karanlıkta kalan noktaların aydınlanmasını sağlayabilir.Gözlemlerini Astrophysical Journal Letters adlı dergide yayımlayan NASA uzmanları, Pisces takım yıldızları arasındaki BP Piscium adlı yıldızın yanıbaşındaki bir başka yıldızı yuttuğunu açıkladı.Göründüğü kadar genç olmayan BP Piscium'un, bir milyar yaşında olduğu ve yuttuğu komşusuna ait bazı kalıntıların hâlâ görülebildiği belirtiliyor. Bilimadamları, BP Piscium'un Güneşin evrim geçirmiş bir hali olduğunu ve bin ışık yılı ötede bulunduğunu duyurdu.Yıldızı 15 yıldır gözleyen bilimadamları, yıldızın olağanüstü görünümünün nedenini şimdiye kadar açıklayamamışlardı. Yıldızın, genellikle gezegen ve daha genç yıldızların oluşumunu sağlayan bir toz bulutuyla çevrili olduğu ve tipik bir dev yıldıza benzemediği biliniyordu.New York'taki Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden Joel Kastner, BBC'ye yaptığı açıklamada bu yıldızın etrafında genç yıldızların oluşmasını sağlamasının beklediğini ancak çevresinde genç bir yıldız bulunmayışının soru işaretleri yaratmış olduğunu söyledi.