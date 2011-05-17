Rusya'da yamyam dehşeti!

T24 - Rus polisi, başkent Moskova'nın çeşitli bölgelerinde bir insana ait baş ve vücudun çeşitli parçalarının bulunması üzerine başlattığı araştırmada, tüyler ürpertici bir olayla karşılaştı.



Moskova Emniyeti'nden bir yetkili Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, soruşturma sonucu Nikolay Şedrin adındaki zanlıya ulaşıldığını belirterek, "Polis şüpheliyi gözaltına almak için evine gittiğinde, zanlı insana ait ciğeri patatesle birlikte yiyordu" dedi. Şedrin'in evinde yapılan aramada ciğerin geri kalan kısmının buzdolabında bulunduğunu kaydeden yetkili, zanlının arkadaşını neden öldürdüğünün henüz öğrenilemediğini söyledi.



Genel Savcılık Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, zanlının ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, öldürdüğü arkadaşının ciğerini yediğini kabul ettiği kaydedildi. Şedrin, polise arkadaşını öldürdükten sonra parçaladığı cesedin bir kısmını nehre attığını, bir kısmını da buzdolabında sakladığını anlattı.



Zanlının, özürlü olması nedeniyle devletten her ay düzenli maaş aldığı belirtildi.







