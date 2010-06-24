Yamyam kabile ilk kez sayıldı

T24-

Bölgedeki nüfus sayımından sorumlu bir yetkili, görevlilerin ormana girerek 2 bin 868 kabile üyesinden bilgi aldığını belirtti.Yetkili, "Hala taş devrinde gibiler. Üzerlerinde giysi yok. Ağaçların tepesinde yaşıyorlar. Yaprak yiyor ve vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar" dedi.Görevlilerin kabile üyelerinden maymun dilini kullanan misyonerlerin yardımıyla bilgi aldıklarını söyleyen yetkili, "Artık kim olduklarını, sayılarını, geleneklerini biliyoruz. Tüm Endonezyalılara olduğu gibi onlara da eğitim ve sağlık imkanları sunabiliriz" diye konuştu.Yetkili, Endonezya'da nüfus sayımının 10 yılda bir yapıldığını ve bazı karışıklıklar nedeniyle 2000'deki sayımın İrian Jaya olarak da bilinen Papua eyaletinin yüzde 70'ini kapsayabildiğini belirterek, bölgede 250'den fazla kabilenin bulunduğunu söyledi.1970'lerde Johannes Veldhuizen ve Henk Venema adlı iki Hollandalının başını çektiği bir misyoner grubu, ilk kez Korowai kabilesiyle iletişime geçmişti. Korowai, bilinen son yamyam kabile olduğuna ilişkin haberlerin çıkmasının ardından "üne kavuşmuştu."