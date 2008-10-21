Yamyam şefe müebbet

İngiltere'de 1993'te ''Mr. Gay'' (eşcinsel güzeli) seçilen 36 yaşındaki Anthony Morley, Leeds kentinde görülen davasında mahkeme jürisi tarafından 33 yaşındaki sevgilisi Damian Oldfield'i öldürmekten suçlu bulundu ve 30 yıldan az olmamak şartıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme hakimi James Stewart, Morley'in işlediği cinayetin bugüne kadar karşılaştıkları arasındaki ''en korkuncu'' olduğunu belirtti. Kurbanını boğazını keserek ve bıçaklayarak öldürmekle kalmayıp, bir kısmını pişirip yediğini sanığa hatırlatan hakim Stewart, ''bu davaya kadar yamyamlığın çağlar öncesinde kaldığını sandığını'' da söyledi.Hakim Stewart, Morley'in demir parmaklıklar arasında ne kadar kalacağını açıklarken duruşmayı izleyenler kararı alkışladı ve ''katil'' diye slogan attı.Mahkeme tutanaklarına göre Morley, cinayet gecesi sevgilisi Oldfield ile evinde buluşmak için sözleşti ve yatmadan önce sevgilisi ve kendisi için akşam yemeğini hazırladı. Morley, daha sonra üzerindeki kanlı giysisi ve terlikleriyle semtteki paket yemek servisi yapan dükkana giderek, kendisine tecavüz etmek isteyen birini öldürdüğünü ihbar etti.