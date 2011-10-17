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Yaşam

Yamyam rehber Alman turisti yedi

Alman gezgin Stefan Ramin'i Markiz Adaları'nda yamyam avcı öldürdükten sonra yedi.

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Alman gezgin Stefan Ramin'i Markiz Adaları'nda yamyam avcı öldürdükten sonra yedi.

Güney Asya'yı 2004 yılında vuran tsunamide mucize eseri kurtulan Alman gezgin 40 yaşındaki Stefan Ramin'i Fransız Polinezyası'na ait Markiz Adaları'nda yamyam avcı öldürdükten sonra yedi. 



Sevgilisi 37 yaşındaki Heike Dorsch ile Fransız Polinezyası'na ait Markiz Adaları'na giden Stefan Ramin, anlaştıkları bir avcıdan kendilerini ormanda gezdirmelerini istedi.

Avcı, Stefan Ramin'i öldürdükten sonra cesedini parçaladı ve pişirip yedi. Avcı rehber Heike D.'ye tecavüz ettikten sonra ağaca bağladı. 

Olay kadının ipleri çözerek kaçması sonucu ortaya çıktı. Yamyam avcının gözalına alındığı açıklandı.


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