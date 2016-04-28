T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amedspor'a linç girişiminin cezası belli oldu: Ankaragücü 3 maç seyircisiz, 2 maç tarafsız sahada oynayacak

Linç girişiminde Amedspor'un 6 yöneticisi yaralanmıştı

28 Nisan 2016 21:00

2. Lig Kırmızı Grupta Amed Sportif'in deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Ankaragücü maçı sonrası, protokolde bulunan Amedspor yöneticilerinin demir çubuklarla linç edilmek istenmesine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 maç seyircisiz 2 maç da tarafsız sahada oynama cezası verdi. Kurul ayırıca olaylara karışan, Ankaragücü yöneticilerinden İmdat Biçer, Orhan Kılıç ve Kerem Çorum'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, 24.04.2016 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 2 RESMİ MÜSABAKAYI TARAFSIZ SAHADA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 25.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının öncelikle infazına

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi İMDAT BİÇER'in, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi ORHAN KILIÇ'ın, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi KEMAL ÇORUM'un, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi KEMAL ÇORUM'un, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi. 

ETİKETLER

amedsporankaragücüsaldırılinçmaçtribünamedspor yöneticileri

İlgili Haberler

Amedspor yöneticilerine saldıran 6 kişi serbest bırakıldı!

Takım başkanı "Bu çirkin saldırını sebebi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amedspor’a olan siyasi yaklaşımıdır" demişti

Amedspor: Saldırı planlıydı; Ankaragücülü futbolcu bize bildirdi

"Maçtan önce Ankaragücü'nden bir futbolcu, futbolcumuza 'şeref tribününde yöneticilerinize saldırı olacak. Haberiniz olsun' bilgisini vermiş"

Amedspor’un “Çocuklar ölmesin, maça gelsin” pankartı belgesel oluyor

Belgeselin yönetmeni Onur Öncü: Bu belgesel öldürülen çocukların belgeseli…

Linç girişiminin yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı!

Gözaltına alınanlar Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24