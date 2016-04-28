Amedspor'a linç girişiminin cezası belli oldu: Ankaragücü 3 maç seyircisiz, 2 maç tarafsız sahada oynayacak

2. Lig Kırmızı Grupta Amed Sportif'in deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Ankaragücü maçı sonrası, protokolde bulunan Amedspor yöneticilerinin demir çubuklarla linç edilmek istenmesine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 maç seyircisiz 2 maç da tarafsız sahada oynama cezası verdi. Kurul ayırıca olaylara karışan, Ankaragücü yöneticilerinden İmdat Biçer, Orhan Kılıç ve Kerem Çorum'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, 24.04.2016 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 2 RESMİ MÜSABAKAYI TARAFSIZ SAHADA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 25.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının öncelikle infazına

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi İMDAT BİÇER'in, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi ORHAN KILIÇ'ın, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi KEMAL ÇORUM'un, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü görevlisi KEMAL ÇORUM'un, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi.