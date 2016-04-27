Linç girişiminin yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı!

Ankaragücü - Amedspor maçında yaşanan linç girişimi nedeniyle sarı - lacivertli ekibin başkanı Mehmet Yiğiner ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişi serbest bırakıldı.

Hafta sonu oynanan Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen gün oynanan Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında yöneticilere linç girişiminde bulunulması nedeniyle ev sahibi ekibin başkanı Mehmet Yiğiner gözaltına alındı.

Bu olaylar neticesinde 6 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edilip serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık bu 5 kişiyi adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk etti. Ankaragücü - Amedspor maçında çıkan olaylarla ilgili ifade veren Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner serbest bırakılması talebiyle, mahkemeye sevk edildi. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile 5 kişi serbest bırakıldı.

Savcılıkça ifadeleri alınan 5 kişi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı. Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edilen Başkan Yiğiner de serbest bırakıldı.

Ankara'da 24 Nisan'da oynanan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında çıkan olaylarda, bazı kişiler, konuk ekibin yöneticilerine fiilen saldırarak yaralanmalarına neden olmuştu.