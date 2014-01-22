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Çevre

Altı il için kuraklık uyarısı

Barajlarındaki su seviyesi düşen 6 kentte kuraklık tehlikesi baş gösterdi

22 Ocak 2014 15:25

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Miraç Aydın, ülke genelindeki kuraklık tehdidine ilişkin, "Şu andaki mevsim şartları devam ettiği ve özellikle kış aylarındaki yağışlarının gerçekleşmemesi durumunda İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da ciddi su sıkıntısı olacaktır" dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yağışların istenilen seviyede gerçekleşmemesinden dolayı birçok bölgede su sıkıntısının baş gösterdiğini söyledi.

 

'Sınır durumdayız'

 

Türkiye'nin yakın zamana kadar su kaynakları bakımından herhangi bir su sorunu olmayan ülkeler arasında yer aldığının düşünüldüğünü belirten Aydın, "Fakat dikkatlice değerlendirdiğimizde su kaynakları bakımından sınırlı durumdayız. Rakamlara baktığımızda ülkemizde kişi başına düşen yılık kullanılabilir su miktarının bin 430 metreküp olduğunu söyleyebiliriz. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı bin metreküpten az ise su fakiri, 1000-2000 metreküp arasında ise su azlığı çeken ülke konumundasınızdır" diye konuştu.

 

'Barajlar alarm veriyor'

 

Aydın, bazı kentlerin sanayi ve nüfus bakımından önemli bölgelerde bulunması, su sıkıntısının daha ciddi sonuçlara neden olabileceğini gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle bazı kentlerdeki barajlar alarm veriyor. Şu andaki mevsim şartları devam ettiği ve özellikle kış aylarındaki yağışlarının gerçekleşmemesi durumunda İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da ciddi su sıkıntısı olacaktır. Örneğin İstanbul'da 10 baraj ve 5 gölet var. İstanbul genelindeki barajların doluluk oranının, yüzde 33,97 olarak tespit edildiği ve son 6 yılın en düşük doluluk oranı olduğu bildirilmektedir. Yine Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su miktarının önemli ölçüde azaldığını görmekteyiz. Aksaray'da da son 20 yılın en kurak yılını yaşandığı söylenmektedir. Kastamonu'da ise il genelinde 6 baraj vardır. Burada, özellikle kent merkezinin içme suyunun sağlandığı Karaçomak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 30'lara kadar düşmüştür."

Barajların içme ve kullanma suyu ile enerji üretimi açısından Türkiye'de önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Aydın, "Türkiye'de akışa geçen suyun potansiyel kullanılabilir miktarı 107,2 milyar metreküptür. Fakat şu anda bu potansiyelin ancak 38,9 milyar metreküplük kısmını kullanabilmekteyiz" diye konuştu.

Aydın, Türkiye'de 200'ü büyük toplam 500 barajın olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Su potansiyelimizi dikkate aldığımızda ülkemizde 230 daha baraja ihtiyaç var. İklim koşulları günümüzdeki şartlarla aynı kalması halinde 15 yıl içerisinde Türkiye'nin su fakiri bir ülke olma ihtimali yüksektir. Baraj havzalarında su tüketimini azaltıcı ve havzanın su potansiyelini artırıcı orman ekosistemlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Gerekirse tür değişikliğine gidilerek barajlara ulaşabilecek su miktarının artırılması düşünülebilir."

 

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