Kuraklıkta kritik 15 gün

Yağışların Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi ile yazın kuraklık yaşanma ihtimali baş gösterdi. Konya'da tohumlar toprak altında çıkmazken, uzmanlar iklim değişikliği nedeniyle kuraklığın geçici değil, kalıcı olduğunu belirtiyor.

Yağışların Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi ile yazın kuraklık yaşanma ihtimali baş gösterdi. Konya'da tohumlar toprak altında çıkmazken, uzmanlar iklim değişikliği nedeniyle kuraklığın geçici değil, kalıcı olduğunu belirtiyor.

Nilay Vardar'ın Bianet'te yer alan haberine göre, yağışlar 2013 yılında Ege hariç tüm bölgelerde en az yüzde 10 azaldı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalarak yüzde 34'e indi.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış, tohumların toprak altında kaldığını belirterek önümüzdeki 15 günde yağış olmazsa hububatın çıkamayacağını belirtti.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu yazarlarından iklimbilimci Prof. Dr. Murat Türkeş, küresel ölçekte yapılan tüm çalışmalarda iyimse olanlar dahil Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yağış azlığı ve kuraklık yaşayacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran, iklim değişikliği ile birlikte artan kuraklığa karşı geçici değil kalıcı çözümler alınması gerektiğini belirtti.

'Tohumlar topraktan çıkamadı'

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış: 700-800 bin hektarlık alanda hububat ekimi var, yüzde 70'i kıraç alanda. Sulama alanı olan yerlerdeki hububatta çıkış sağlandı. Sulama imkanı olmayan kıraç yerlerde ise tohumların bir kısmı toprak altında duruyor. Bir kısmı da filizlendi ama gelişimini sağlayamadı. Çıkış sağlayamayanların zarar görmesi muhtemel. Önümüzdeki 15,20 günde yağışlar olursa bu zararı minimuma çekebiliriz.

Konya havzasında dört aylık (eylül,ekim, kasım, aralık) son 30 yılın yıllık yağış ortalaması 122 mm. Geçen yıl 156 mm bu yıl ise 49,6 mm. Yüzde 70'lik azalma var. Yani meterolojik kuraklık var, her yıl yerlatı sularında 1,5 metrelik çekilme var bu da jeolojik kuraklığa neden oluyor. Tarımsal kuraklık şu anda söz konusu değil ama bıçak sırtında. 15-20 günde yağış alamazsak tarımsal kuraklık da kendini gösterecek. Bu da fiyatların artmasına neden olacak.

'Gelecekte kuraklık artacak'

IPCC 5. Değerlendirme Raporu yazarlarından iklimbilimci Prof. Dr. Murat Türkeş:Türkiye'nin batı ve güneyine hakim Akdeniz iklimi yıl içinde ve yıllar arasında değişkenlik gösterir. Bu yıl da değişkenlik çok oldu buna kış kuraklığı da eklenince de batı ve güney bölgeleri ile Konya Kapalı havzasını, tahıl ambarını kapsayan İç Anadolu'da kuraklaşma eğilimi var. İlkbaharda da yağış artmazsa ki artmayacak gibi duruyor. Yazın bu meteorolojik kuraklık tarımsal ve hidrolojik kuraklığa dönüşecek.

Bu kuraklıkta küresel iklim değişikliğinin de etkisi var. Son 30 yılda kar yağışındaki gün sayısı ve yerde kalma süresinde azalma var. Bu yıl da öyle oldu. İklim değişikliği nedeniyle yüzey sıcaklığı arttığından kar yeryüzüne düşemiyor. İPCC raporu da dahil diğer iyimser senaryolar ve Boğaziçi Üniversitesi İklim ekibi ile yaptığımız öngörü çalışmalarına göre gelecekte Türkiye'de kuraklık olaylarının sıklığı ve şiddetinin artması bekleniyor. Bu genel kuraklaşma eğilimi İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun yarı kurak bölgelerinde yanlış arazi kullanımıyla birlikte çölleşme de yaratabilir."