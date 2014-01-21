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Çevre

Sapanca Gölü yarım metre daha çekilirse suyu içilemeyecek

Sapanca gölü artık aşırı su tüketimi sebebiyle kendi kendini besleyemez duruma geldi

21 Ocak 2014 11:28

Kuraklık sebebiyle suyu iyice azalan Sapanca Gölü ile ilgili büyük bir tehlike ortaya çıktı. Seviye yarım metre daha düşerse su kalitesi ciddi şekilde bozulacak, hatta arıtma bile yeterli olmayacak. Durumun ciddiyeti üzerine Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), TÜPRAŞ’a uyarı yazısı göndererek su teminini başka bir kaynaktan karşılamasını istedi. Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu, göldeki oksijen miktarının azaldığını ve balık ölümlerinin yaşanabileceğini söyledi.

Zaman gazetesinden Duran Savaş'ın haberine göre, Sapanca Gölü, dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri. Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan göldeki su seviyesi, kuraklık ve aşırı kullanım sebebiyle 30.44 koduna düştü. Göl kritik su seviyesi olan 29.90 metre koduna sadece 54 santim kaldı. Bu da yetkilileri endişelendiriyor. SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, 15 sene önce iki ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Büyükakgöl’ün akıbetini hatırlatarak, gölün bugün arıtılamayacak kadar kötü hale geldiğini kaydetti.

Keleş Sapanca Gölü’ndeki tehlikeyi şöyle özetledi: “Su çekimi devam ederse göl içme suyu olarak da kullanılamaz hale gelecek. Göldeki ekolojik denge ve besin zinciri olumsuz yönde etkilenecek. Bu da Sapanca Gölü’nün içme suyu olarak elden çıkması anlamına gelir. Göl kısa sürede normal dengesine dönmezse, arıtma sorunları ortaya çıkar.”

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu ise gölün artık aşırı su tüketimi sebebiyle kendi kendini besleyemez duruma geldiğini söyledi. Göl tabanında bataklık oluşmaya başladığını dile getiren Gümrükçüoğlu şu uyarıyı yaptı: “Bu, balıkların ölmesi demek. Tek balık türünün zarar görmesi, gölün ekolojik dengesini bozmaya yeter.”

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