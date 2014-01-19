Tarım Bakanı Mehdi Eker: Tarımsal kuraklıktan çekiniyoruz dua edelim

Son bir ay içinde kilosu 3,5 liraya çıkan patates fiyatları ile kilosu 12 liraya çıkan kuru fasulyeye gelen zamlar tartışılmaya devam ediyor. Son olarak da et fiyatları 4 lira zamlandı.

Artan gıda fiyatları ve gelecek yıl için pahalılık anlamına bu kış yaşanan kuraklık endişe verici. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarımsal kuraklıktan endişe ettiklerini söyledi. Eker, “Dua edelim, yağmur ve rahmet eksilmesin. Bereketiyle gelsin. Ama endişe ediyoruz. Şu anda tarımsal kuraklıkla ilgili bunu söyleyebilirim. Yağmur gelirse büyük ölçüde rahatlarız.” dedi.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Eker, patates, kuru fasulye ve et fiyatlarının yükselişi konusunda, fiyat artışlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. “Kurt puslu havayı sever” sözünü hatırlatan Bakan Eker, kuraklık ve gıda fiyatlarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Yağmur yok, ama hava biraz puslu. Birileri affedersiniz uydurdu. Fiyatlar gerçek değil. Yani ortalama fiyatları onlar yansıtmıyor. Doğru değil. Birileri de bundan bir şey çıkarabilir miyiz telaşında. Kaos lobisi diyebiliriz. Resmen onlar iş başında. Yani ne fasulye ne patates hiçbirisinde üretim eksikliği ne de piyasada mal sıkıntısı var. İhtiyacın çok çok üzerinde piyasada ürün var. Ticaret rahat yapılıyor. Bu tamamen uydurma. Alıyorlar bir ürünün binde 2’sini, hepsi gibi gösteriyorlar. Kuru fasulye Türkiye’de 195 bin ton üretiyor. İspir fasulyesinin payı binde 2’dir. Geliyorlar, bir marketteki bu fasulyenin fiyatını çıkarıyor. Bakıyorsun fiyat şuraya geliyor diyor. Yüzde 98 çeşidinin fiyatı başka. O başka. Patateste de benzeri durumlar var.”

Et fiyatlarında da artış olmadığını ileri süren Eker, “Fiyat artışı gerçek değil. Üreticiler de açıkladı zaten. Birileri ithalat yapılmasını istiyor. Fırsattan istifade. Dertleri o yani.” diye konuştu.

Tarımsal kuraklık konusunda endişelerini dile getiren Eker, şöyle konuştu: “Bizi ilgilendiren tarımsal kuraklık. Şu an itibarıyla sadece endişe ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yağış olur inşallah. O zaman biz tarımsal olarak bundan etkilenmeyiz. Peki olursa ne olur? Bizim kuraklık eylem planımız var. 2007’deki kuraklık problemi yaşandığında biz dünyanın 2 yerinde bulunan bir kuraklık test merkezinin üçüncüsünü Türkiye’de kurduk. Birtakım araştırmalar yapılıyor. İnşallah gerek kalmaz. Dua edelim yağmur ve rahmet eksilmesin. Bereketiyle gelsin. Ama endişe ediyoruz. Şu anda tarımsal kuraklıkla ilgili bunu söyleyebilirim. Yağmur gelirse büyük ölçüde rahatlarız.”