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Çevre

'Tarımsal kuraklık var diyemeyiz, ama endişeliyiz'

Tarım Bakanı Mehdi Eker, 2013 yılı hububat üretiminde ana ürünlerin her birinde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını söyledi

07 Ocak 2014 23:42

Tarım Bakanı Mehdi Eker, "Bu sene, özellikle Çukurova'da bir meteorolojik kuraklık söz konusu; ancak henüz bir tarımsal kuraklıktan söz etmek için erken. Şu an itibariyle tarımsal kuraklık var diyemeyiz; ama endişe taşıyoruz" dedi.

Eker, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken, 2013 yılı hububat üretiminde ana ürünlerin her birinde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını, 22 milyon ton buğday, 5.9 milyon ton mısır, 900,000 ton çeltik ve 1.5 milyon ton ayçiçeği üretimi gerçekleştiğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Bu sene, özellikle Çukurova'da bir meteorolojik kuraklık söz konusu; ancak henüz bir tarımsal kuraklıktan söz etmek için erken. Şu an itibariyle tarımsal kuraklık var diyemeyiz; ama endişe taşıyoruz. Bu yılın hububat üretimiyle ilgili ilkbahar yağışlarını görmeden bir şey deme imkanımız yok; ancak eğer iklim parametreleri aynı olursa, üretimde bir azalma beklemiyoruz."

Türkiye 'nin yıllık tüketim ve yem ihtiyacının 18 milyon ton olduğunu kaydeden Eker, "Geçen yılın üretimi 22 milyon ton. Aradaki farkı ihraç ediyoruz. Şu anda da, TMO stokunda 4-4.5 milyon ton buğday stoku var" diye konuştu.

Eker, bu yıl için toplam tarımsal desteğin yaklaşık 10 milyar lira olmasını öngördüklerini de belirterek, "Bunun içinden yaklaşık 3 milyar liralık kısım hayvancılık hibe desteği olacak" dedi.

Tarımsal ürüne dayalı vadeli işlem sertifikalarının BİST'te işlem görmeye başlamasıyla ilgili olarak da konuşan Eker, "Bu konuda BİST ve TOBB'un farklı görüşleri var. Henüz bir mutabakat sağlanamadı. İşlem görmesi bizim de arzumuz" dedi.

Bizim açımızdan önemli olan (teslimatın) fiziki dolaşımı olmadan senetlerle yapılması" diyen Eker, "Ürün ne kadar az dolaşırsa o kadar sağlıklı olur. TOBB ve TMO ortaklığında kurduğumuz (lisanslı depoculuk şirketi) LİDAŞ'la aslında yapmak istediğimiz budur" dedi.

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