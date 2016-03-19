T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına yeni uyarı: Otellerinizden çıkmayın!

Almanya, vatandaşlarının medyayı da yakından takip etmelerini istedi

19 Mart 2016 17:55

İstiklal Caddesi'nde bugün meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında Almanya, Türkiye'de bulunan vatanşlarına uyarıda bulunarak, "Bugün otellerinizden ayrılmayın" dedi. 

Ankara'da 13 Mart'ta Kızılay'daki Güvenpark'ta meydana gelen ve 2'si canlı bomba 37 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırı sonrasında Almanya yine uyarıda bulunmuştu. iki gün önce Almanya, Taksim'deki konsolosluğunu ve lisesini 'potansiyel tehdit şüphesi' nedeniyle iki günlüğüne kapatmıştı. 

Bugün 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan mesajda, Türkiye'deki Alman vatandaşlarına otellerinden ayrılmamaları ve medyayı yakından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Mesajda, "İstiklal'deki patlamanın şoku ve üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin yasını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dendi.

 

 

ETİKETLER

almanyaabdtürkiyeistiklal caddesiterör saldırısıgüvenlik uyarısı

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı; 5 kişi öldü, 8'i ağır 19 yaralı var!

Saldırıyı IŞİD üyesi S.Y. ya da M.Ö.'den birinin gerçekleştirdiği iddia ediliyor

Dünya İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı böyle gördü

Patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi de yaralandı

Almanya tehdit şüphesiyle Taksim'deki kurumlarını kapatmıştı, İstanbul Valiliği 'sansasyonel söylenti' demişti!

ABD de Newroz kutlamalarına işaret ederek İstanbul dahil 4 il için uyarmıştı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya yayın yasağı getirildi!

Saldırıda biri canlı bomba olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 36 kişi yaralandı

Reuters'a konuşan yetkili: İstiklal saldırısında ilk bulgular PKK'yı işaret ediyor

İsmi açıklanmayan Türk yetkili, "terör örgütünün Newroz kutlamaları sırasında ciddi saldırılar planladığına dair duyum aldıklarını" da ifade etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24