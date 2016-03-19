Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına yeni uyarı: Otellerinizden çıkmayın!

İstiklal Caddesi'nde bugün meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında Almanya, Türkiye'de bulunan vatanşlarına uyarıda bulunarak, "Bugün otellerinizden ayrılmayın" dedi.

Ankara'da 13 Mart'ta Kızılay'daki Güvenpark'ta meydana gelen ve 2'si canlı bomba 37 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırı sonrasında Almanya yine uyarıda bulunmuştu. iki gün önce Almanya, Taksim'deki konsolosluğunu ve lisesini 'potansiyel tehdit şüphesi' nedeniyle iki günlüğüne kapatmıştı.

Bugün 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan mesajda, Türkiye'deki Alman vatandaşlarına otellerinden ayrılmamaları ve medyayı yakından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Mesajda, "İstiklal'deki patlamanın şoku ve üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin yasını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dendi.