Ali İsmail'in dövüldüğü sokaktaki görüntüleri sildiren polisin beraatine savcılıktan itiraz

Eskişehir'de, Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü sokağa bakan otele ait güvenlik kamerasını emir vererek sildiren polis Hüseyin Engin ile bu emre uyup şalteri indiren otelci hakkındaki beraat kararına savcılık itiraz etti. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Oğan, verdiği temyiz dilekçesinde, "sanıkların gerçeğin meydana çıkmasını engellemek maksadıyla suçun delillerini yok ettiğini" belirtti.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Eskişehir’deki Gezi Parkı protesyolarına katılan Ali İsmail Korkmaz 2 Haziran 2013’te Sanayi Sokak’taki polis müdahalesinden kaçarken sivil polislerce dövülerek öldürülmüştü. Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel’e ait güvenlik kamerası kaydında yirmi dakikalık ‘kayıp’ tespit edildi. Korkmaz’ı dövdüğü için yargılanan beş polisten biri olan Engin’in, kayıt kapanmadan önce otele girdiği anlaşıldı. Bunun üzerine görüntüler, TÜBİTAK’a gönderildi.

TÜBİTAK sadece otelin dışına değil, içine ait görüntüleri de inceledi. Ve görüntülerin içerisinde polis Engin’in otel sahibi Erdoğan Gözseçen’le konuştuğu an da tespit edildi. Görüntünün sesi yükseltilerek, Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog açığa çıkarıldı. Engin’in kameranın kapatılmasını, geriye dönük silinmesini istediği anlaşıldı. Ses kayıtlarına göre, saat 00.16:31’de Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog şöyle:

Polis Hüseyin Engin: Kameralar kayıt yapıyor mu?

Otel çalışanı: Kameralar kayıt yapıyor efendim.

Polis Hüseyin Engin: Onları kapatabilirsiniz.

Otel çalışanı: Kapatalım mı?

Polis Hüseyin Engin: Kapatabilirsiniz, kapat. Hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine...

‘Kendi delilini silebilir’

Bu ses kaydının açığa çıkması üzerine Hüseyin Engin hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcı Hasan Ali Erkan, geçen 14 Kasım’da takipsizlik kararı verdi. Savcı Erkan, “Engin’in otele girdiğini, otelin çalışanına ‘Kameraları kapatın, daha önceki saate gel, on dakika öncesine gel’ diyerek kayıtların silinmesine neden olduğu”nu ifade etti. Ancak Engin’in halen Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘öldürmeye iştirak’ suçundan yargılandığını hatırlatan Savcı Erkan, TCK’nın 281. maddesine göre kişinin, kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili delilleri yok etmesine ceza verilmeyeceğini belirtti. TCK’nın 281. maddesinde şöyle deniyor:

“Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.”

Otelciye dava açılmıştı

Fakat talimata uyup kameraları kapatan otelci Erdoğan Gözseçen hakkında aynı suçtan Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı Hasan Ali Erkan, iddianamede, "Şüphelinin gerçeklerin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bir suçun delillerini yok ettiği ve sildiği" kaydedildi.

Bu arada, Korkmaz Ailesi’nin avukatlar, Engin hakkındaki karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı kaldırarak, Polis Engin hakkında yargılama izni verdi. Bunun üzerine Engin hakkında da dava açıldı. Yargılama sonunda iki sanığa da beraat verildi.