Ali İsmail davalarında beraat eden polis, meslekten ihraç edildi

Eskişehir'de, Gezi Parkı olayları sırasında dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversiteli Ali İsmail Korkmaz olayıyla ilgili yargılandığı iki ayrı davadan beraat eden polis Hüseyin Engin, meslekten ihraç edildi. Dün görülen ve Ali İsmail’in dövülme anını gösteren otele ait görüntüleri sildirdiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden Engin’in bu dava sonuçlanmadan kısa süre önce ‘Suç delillerini yok etmekten’ dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, her iki davadan beraat etmesine rağmen meslekten ihraç edilen Engin'in, mesleğine geri dönmek için avukatı Yahya Ünaldı aracılığıyla İdare Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi.

Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversiteli Ali İsmail Korkmaz (19) dövülerek yaralandı. Korkmaz, olaydan sonra tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Korkmaz’ın dövülmesi, ölümü ve dayak görüntülerinin silinmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin aralarında üçü polis memuru 8 kişi hakkında soruşturma açıldı. 5 kişi tutuklu, 3 kişi tutuksuz yargılandı. Tutuksuz yargılanan şüpheli polislerden biri de olay günü Korkmaz’ın dövüldüğü yerdeki kamera görüntülerine eli sopalı yansıyan Hüseyin Engin’di. Engin, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir’den Kayseri’ye alınan Korkmaz’ın dövülmesi ve öldürülmesi olayına ilişkin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Engin, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti. Engin, bu esnada Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi’ndeki görevinden alınarak başka bir ilde farklı bir göreve atandı. Engin, Kayseri’deki dava sonrasında bu kez Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Ali İsmail’in bölgedeki dövülme anına ait bir otelin kameralarının çektiği görüntüleri sildirdiği gerekçesiyle hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Engin, mahkemede, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme, kamerayı kapatma emrini verdiği iddia edilen polis Engin ve bu emri yerine getirdiği ileri sürülen otel sahibi Erdoğan Gözseçen için suç unsuru oluşmadığı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Ancak, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararından kısa süre önce, tutuksuz polis memuru Hüseyin Engin’in meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Mahkemeden bir süre önce hazırlanan rapor neticesinde, polis Engin’in ‘Mevcut delilleri karartma, yok etme’ den dolayı meslekten ihracına karar verdiği belirtildi. Ali İsmail olayıyla ilgili iki davadan da beraat kararı alan polis Engin’in mesleğe geri dönmek için önümüzdeki günlerde avukatı Yahya Ünaldı aracılığıyla İdare Mahkemesi'ne başvuracağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Avukat Yahya Ünaldı, müvekkilinin hakkındaki her iki davadan beraat kararı almasına rağmen meslekten ihraç edilmesini doğruladı. Ünaldı, ihraç kararının dün görülen ve beraat alan görüntüleri silme davasından önce gerçekleştiğini, konuya ilişkin İdare Mahkemesi'ne başvuracaklarını dile getirdi.