Ali İsmail Korkmaz 21 yaşında

Gezi olayları sırasında polis ve eli sopalı sivillerce dövüldükten sonra beyin kanaması geçirerek ölen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dün doğum günüydü. Yaşasaydı 21 yaşına girecek olan Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, “21 yıl önce bu saatlerde onu kucağıma almıştım, şimdi mezarına gidiyorum. Pastasını kesecekken, mezarına dokunuyorum, canım yanıyor” dedi.

Gezi olayları sırasında 2 Haziran 2013’te polis ve eli sopalı sivillerce dövüldükten sonra beyin kanaması geçirerek ölen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dün doğum günüydü. Ailesi, onun hayallerini gerçekleştirmek için kurduğu Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın dün açılışını yaptı. Korkmaz ailesi Ali İsmail’i sadece aile üyelerinin katıldığı bir törenle mezarı başında andı. Akşam saatlerinde ise Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV) açılışı gerçekleştirildi ve anma etkinliği düzenlendi. Vakıfta Ali İsmail’in eşyaları sergilenirken “Düşlerinde özgür dünya” temalı resim sergisinin de açılışı yapıldı.

Anne Emel Korkmaz, açıklamada, “Alişim yaşasaydı bugün 21 yaşında olacaktı ama onu elimden aldılar. 21 yıl önce bu saatlerde onu kucağıma almıştım, şimdi mezarına gidiyorum. Canım yanıyor. Adaletsizlikler diz boyu. Vicdansızlıklar var. Mahkeme bu kararı nasıl verdi anlamıyorum. Kaybı kadar canımı yakıyor” dedi.

Yaşatacağız

Ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz da “Kurduğumuz vakıfla hem onu hem de hayallerini yaşatacağız. Onu hayatın içinde, kültürde, sporda binlerce gençle birlikte yaşatmayı planlıyoruz” dedi.