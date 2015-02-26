Ali İsmail davasında yargılanan bilirkişi: Görüntüler otomatik olarak silindi

Eskişehir'de, Gezi Parkı eylemleri sırasında aralarında polislerin de bulunduğu kişilerce dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın darbedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sildiği öne sürülen bilirkişinin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı S.U. (44) ve avukatı ile Korkmaz'ın ailesinin avukatlarından Esra Başbakkal Kara, Pınar Çelik Arpacı, Fatma Girgin ve Aykut Altınok hazır bulundu.

S.U, savunmasında, 2013 yılının haziran ayında kendisini bir kadın avukatın telefonla aradığını ve kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişilik yapıp yapamayacağını sorduğunu söyledi.

Teklifi kabul ettiğini belirten S.U, savcılık atamasıyla bilirkişi olarak görevlendirildiğini anlattı. Daha sonra kendisine güvenlik kamerası hard disklerinin iletildiği bilgisini veren S.U, şöyle konuştu:

"Rapor düzenlemek amaçlı hard diskleri bilgisayarıma taktım, herhangi bir veri göremedim. Bu kez hard diskleri kameraya takarak cihazın menüsünde görmek istedim ancak yine göremedim. Bu işlemi iki kez tekrarladım. Silinme işlemlerine karşı kurtarma programlarını çalıştırdım. Veri göremeyince de 'Veri görülememiştir' diye rapor düzenledim. Daha sonra basından takip ettiğim kadarıyla jandarma kriminal raporunda 'Cihaz tarafından formatlama yöntemiyle veri silme işlemi yapılmıştır' ibaresini okudum. Cihaz üzerinde bir formatlama ve silme işlemi yapmadığımdan eminim. Jandarma raporundaki bu ifadeyi okuduktan sonra cihazın aynısından satın aldım. Bilgisayarıma taktığımda otomatik formatlama yaptı. Daha sonra ürünün ithalatçı firmasından cihazın otomatik formatlama işlemini sordum ve onlar da bu durumu doğrulayan imzalı yazı gönderdi."

S.U, Korkmaz'ın ailesinin avukatlarına, hard disklerin Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek incelenmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu dile getirdi. İşin uzmanı olarak yok etme amaçlı hareket etse diğer disklerdeki CD'lerin değiştirildiğinden bahsetmeyeceğini savunan S.U, "Kötü niyetli olsaydım ekmek fırınındaki verileri yok ederdim, bu duruma da düşmezdim. Jandarma Kriminal veya en iyi bilişim imkanlarına sahip olan yerler bile görüntüyü asla bulamazdı.

Ekmek fırınından elde edilen disklerde hiçbir şekilde veriyi okuyamadığım için silinme ihtimalini düşünmedim. Netice itibarıyla suçsuzum ve beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.

Avukatlardan Kara ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkemenin hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (AA)