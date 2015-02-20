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Ali İsmail Korkmaz'ı öldüren polisin avukatı AKP'den aday adayı oldu

Avukat Mutlu Karayılan, 7 Haziran 2015 Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler için AKPMilletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı

20 Şubat 2015 21:53


Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin davada yargılanan Mevlüt Saldoğan'ın avukatı olan Mutlu Karayılan, Nevşehir'den AKP Milletvekili aday adayı oldu.

Avukat Mutlu Karayılan, 7 Haziran 2015 Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler için AKPMilletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. AKP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AKP Milletvekilliği aday adaylığı komisyonuna ön başvurusunu yapan Mutlu Karayılan, daha sonra AKP İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’i makamında ziyaret ederek, resmi aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde serbest avukatlık yapan Karayılan, ayrıca Sivil toplum Kuruluşlarında Başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Mutlu Karayılan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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