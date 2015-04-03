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Din sınavında 'yanlış şık' Ali İsmail Korkmaz!

Van’da bir yayınevi 6. sınıflar için hazırladığı deneme sınavı kitapçığında büyük bir skandala imza attı

03 Nisan 2015 16:33

Van’da bir yayınevi 6. sınıflar için hazırladığı deneme sınavı kitapçığında Gezi eylemleri sırasında vahşice dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın oturur haldeki fotoğrafı, şıklara konuldu ve ‘Aşağıdaki görsellerde namazdaki hareketlerden hangisi yanlış gösterilmiştir’ diye soruldu.

Salı günü Erciş’te yapılan deneme sınavında kullanılan B kitapçıklarında büyük bir skandala imza atıldı. 

Sözün Özü yayınları tarafından hazırlanan ve bu yayıneviyle anlaşmalı okulların bütün Türkiye’de 6. sınıf öğrencileri için yaptığı deneme sınavı kitapçığındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde, “Namaz, başlama tekbiri, ayakta durmak, eğilmek (rükû), secde yapmak ve selam vermek gibi hareketlerden oluşur. Buna göre aşağıdaki görsellerde namazdaki hareketlerden hangisi yanlış gösterilmiştir” sorusuna yer verildi.

Beyar Özalp'in Evrensel'de yayımlanan haberine göre, sorunun şıklarının üçünde çeşitli namaz pozisyonlarında çocuklar resmedildi. Ancak şıklardan birine Eskişehir’de polisler ve bir grup sivil tarafından dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın otururken çekilmiş fotoğrafına yer verildi.

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