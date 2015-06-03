Ali İsmail'in ağabeyi: Evlatlarına nasıl ellerini sürecekler?

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarında polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz dövüldüğü fırının önünde anıldı.

Hatay'dan gelen baba Şahap Korkmaz ve ağabey Gürkan Korkmaz kalabalıkla birlikte Ali İsmail'in fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bıraktı. DHA'dan Eyüp Kelebek'in haberine göre, baba Şahap Korkmaz yaptığı konuşmada, "İki sene oldu, Ali'siz yaşıyoruz. Bu sokakta o gün vahşet yaşandı. İnsan katledildi. Buradaki insanlar neredeydi o zaman? Buradaki o vahşet işlendiğinde buradaki insanlar nerdeydi? Eğer bir kişi önünde haksızlık yaşanıyorsa, görüyorsa, ağzını gözünü kapatıyorsa yazıklar olsun. Eğer insanın haysiyeti namusu şerefi varsa kimseye yalakalık yapmaması lazım" ifadelerini kullandı. Ali İsmail'in ölmediğini binlerce Ali İsmail olarak dirildiğini söyleyen ağabey Gürkan Korkmaz, "Biz Ali İsmail'in abisiyiz, ablasıyız, annesiyiz, babasıyız dediğinizde onurla, gururla söylüyoruz. Ama o hainler, o alçaklar, o şerefsizler gün gelecek toprağın altına girdiklerinde mezar taşlarına isimlerini yazmaktan çekinecek aileleri. Utanarak söyleyecekler ve çok merak ediyorum evlatlarına nasıl ellerini sürecekler?" diye konuştu.

Ağabey Gürkan Korkmaz "Tam iki sene oldu. Tam iki sene önce bu saatlerde Ali İsmail ile internet üzerinden görüşme yapıyorduk. Annem bilgisayarın arkasına geçti ve bana 'oğlum bak kardeşini uyar kısık bir sesle. Olaylara karışmasın.' Ben de dedim ki 'Ben de Eskişehir mezunuyum. Eskişehir'in halkı, Eskişehir'in esnafı, Eskişehir'in insanı Ali İsmail'i korur. Ali İsmail'e bir şey olmaz. Gençlerimize, oraya binlerce ailelerin güvenip ailelerin uğurladığı binlerce öğrenciye Eskişehir halkı, Eskişehir'in esnafı korur dedim. Çünkü Eskişehir'e gelen öğrenci buradan diplomasıyla, mezuniyet cübbesiyle doktor olur, avukat olur, burada tanıştığı arkadaşlarıyla dost olur, arkadaş olur, sevgili olur, evlenir eş olur. Baba olur, çocuklarına Eskişehir anılarını anlatır. Ama Eskişehir'e gelen bir öğrenci cübbe yerine kefenle, diploma yerine ölüm belgesiyle, otobüsle, uçak yerine tabutla evine gönderilmez. Eskişehir'in halkı, Eskişehir'in esnafı buna izin vermez' dedim. Ama bilemezdim kendini Alperen sanan, kendini kahraman sanan esnafla o AKP'nin zinciri elinde olan polisin işbirliği yapıp sadece koştuğu için, sadece biber gazından etkilenmemek için koştuğu sokakta işbirliğiyle öldürüleceğini, dövüle dövüle öldürüleceğini, hatta aralarında yaşıtlarının olduğu kişiler tarafından, babası yaşında büyükler tarafından, 8 kişi tarafından darp edileceğini, öldürüleceğini bilemezdim. Maalesef bu, Eskişehir halkının anlına haksız yere çalınan bir kara leke oldu. Ama siz onurlu Eskişehir halkı olarak bu haksız yere çalınan kara lekenin, haksız yere çalındığını gösterdiniz. Hep yanımızda oldunuz."

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, saldırıya uğpradığı fırının karşısında yere konulan Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının yanına kırmızı karanfiller bıraktı. Baba Şahap Korkmaz eğilip oğlunun fotoğrafını öptü. Kalabalık, "Hepimiz Ali'yiz öldürmekle bitmeyiz", "Katil devlet hesap verecek" ve "Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür" sloganları attı.









