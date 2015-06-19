Ali İsmail'in dövüldüğü sokakta görüntüleri sildiren polise beraat!

Eskişehir'de, üniversiteli Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü sokağa bakan otele ait güvenlik kamerasını, "Kameraları kapatın, hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine" şeklinde emir vererek sildiren polis memuru Hüseyin Engin ile bu emre uyup şalteri indirerek görüntülerin silinmesine yol açan otel sahibi Erdoğan Gözseçen beraat etti.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, TUBITAK tarafından delillerin yok edildiğine ilişkin ses kaydına rağmen mahkeme, son duruşmada, beraata gerekçe olarak delil yetersizliğini gösterdi.

Polis Engin, hem Ali İsmail Korkmaz'in öldürülmesi hem de aynı sokakta Doğukan Bilir adlı gencin dövülmesine ilişkin davalarda da yargılanmış ve beraat etmişti.

Eskişehir’de Gezi protestolarında Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’te Sanayi Sokak’ta bir grup polis ve sivil tarafından dövülerek öldürüldü. Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel’e ait güvenlik kamerası kaydında yirmi dakikalık ‘kayıp’ tespit edildi. Korkmaz’ı dövdüğü için yargılanan beş polisten biri olan Engin’in, kayıt kapanmadan önce otele girdiği anlaşıldı. Bunun üzerine görüntüler, TÜBİTAK’a gönderildi.

TÜBİTAK sadece otelin dışına değil, içine ait görüntüleri de inceledi. Ve görüntülerin içerisinde polis Engin’in otel sahibi Erdoğan Gözseçen’le konuştuğu an da tespit edildi. Görüntünün sesi yükseltilerek, Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog açığa çıkarıldı. Engin’in kameranın kapatılmasını, geriye dönük silinmesini istediği anlaşıldı. Ses kayıtlarına göre, saat 00.16:31’de Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog şöyle:

Polis Hüseyin Engin: Kameralar kayıt yapıyor mu?

Otel çalışanı: Kameralar kayıt yapıyor efendim.

Polis Hüseyin Engin: Onları kapatabilirsiniz.

Otel çalışanı: Kapatalım mı?

Polis Hüseyin Engin: Kapatabilirsiniz, kapat. Hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine...