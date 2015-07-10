Gezi Direnişi’nde polisler tarafından katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın yaşamını yitirmesinin 2. yıldönümünde, ailesi tarafından anısını yaşatmak amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) kısa bir tanıtım filmi yayınladı.

Birgün’de yer alan habere göre; tiyatro ve sinema oyuncusu Nejat İşler'in seslendirdiği “Yeter ki Hayal Et” kısa tanıtım filmi, vakfın destekçileri tarafından hazırlandı. Ali İsmail’in hayallerindeki özgür dünyayı tanımladığı günlükten yola çıkarak hazırlanan kısa tanıtım filmi ile ALİKEV, "milyonlarca Ali İsmail’e ulaşmayı" hedefliyor.

Ali İsmail'in tutkuyla bağlı olduğu düşlerini renkli çizimlerle anlatan video şu mesajları içeriyor: “Hüznümüzü umuda taşıyor, Ali İsmail’in yarım kalan hayallerinin peşinden koşuyoruz ... Çünkü gençler isterse düşler gelecek olur.”

Kurulması aşamasında ve kurulduğu günden bugüne kadar sayısız kişi ve kurumun desteğini alan ALİKEV'in tanıtım filmine ses veren Nejat işler, projenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

İşler, kısa film hakkındaki duygularını ”Gençlere yönelik heyecan ve umut veren ALİKEV’in yanında olmak, beni düşlerimdeki özgür dünyaya biraz daha yakınlaştırdı. Yeter ki Hayal Et demek, Sevgili Ali İsmail’e ses vermek gurur verici“ ifadeleriyle paylaştı.