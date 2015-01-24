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Ali İsmail Korkmaz davasında sivil sanıklar 'kemik kırmadığı' için ceza indirimi almış!

Ali İsmail Korkmaz davasında adaletin kriteri kemik kırığı farkı!

24 Ocak 2015 09:01

26 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de öldürülmesi ile ilgili davada sanıklara verilen düşük cezaların gerekçelerinin vahim nitelikte olduğu ortaya çıktı. Kısa karara göre mahkeme sanıklara alt sınırdan ceza verme gerekçesini, “suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen sonucun ağırlığı” olarak açıkladı. Mahkeme, tıpkı polisler gibi, “yaralama sonucu ölüme neden olmak” suçundan ceza verdiği sivil saldırganlara, polislerden 4 yıl daha düşük ceza vermesinin nedenini de ilginç bir gerekçeye dayandırdı. Sanık iki polise Korkmaz’ı, “kemik kırığına neden olacak” şekilde dövdüğü için 10 yıl hapis veren mahkeme sivil sanıklara ise ‘Kemik kırığına neden olmadan vurdukları” için 6 yıl 8 ay ceza verdi.

 

En hafif suçu temel aldı

 

Korkmaz’ı kasten öldürmek ve öldürmeye yardımcı olmak iddialarıyla 4’ü polis 4’ü sivil saldırgan 8 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında mahkeme uygulanabilecek en hafif suçu temel alarak ceza verdi. Milliyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, savcılığın iddianamede ve esas hakkındaki mütalaada suçun kasten öldürme olduğu yönündeki tespitine rağmen mahkeme sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın suçunu, “yaralama sonucu ölüme neden olma” olarak değerlendirdi.

Mahkeme, 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngören suç için Saldoğan’a üst sınırın altına inerek 13 yıl hapis cezası verirken alt sınırın sadece 1 yıl üzerinde, üst sınırın ise 3 yıl altında ceza verilmesini, “suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen sonucun ağırlığı ile eyleme ilişkinin kastının yoğunluğu” gerekçeleriyle açıkladı.

Mahkeme bu cezanın da 6’da 1’ini hâkimlere, “takdiri indirim” hakkı veren 62. maddesinde 6’da 1 oranında indirerek 10 yıl 10 ay hapse düşürdü. Mahkeme, genellikle sanığın iyi hali nedeniyle yapılan takdiri indirimin gerekçesini ise, “hükmolunan cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak” ifadesiyle açıkladı. Mahkeme aynı şekilde sanık polis Yalçın Akbulut’u da önce aynı suça öngörülen en az cezaya, yani 12 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme alt sınırdan ceza vermesinin gerekçesini ise, “suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak takdiren 12 yıl hapis ile cazalandırılmasına” karar verdiğini belirtti. Mahkeme cezayı da “hükmolunan cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak” 10 yıl hapse düşürdü.

 

Alt sınırdan ceza ve indirim

 

Mahkeme, sivil saldırganlar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’i de yine kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan mahkum etti. Ancak mahkeme sanıklara diğer 2 polis sanığa verilen cezanın daha altında 8 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme bunun gerekçesini ise bu kişilerin Korkmaz’a vurdukları darbelerin “kemik kırığına neden olmadığı” gerekçesiyle açıkladı.

Mahkemeye göre polisler Saldoğan ve Akbulut’un darbeleri de diğer sivil saldırganların darbeleri de, “yaralama” amaçlıydı ama ölüm meydana geldi.

İki polisin vurduğu darbeler, “kemik kırığına” neden olduğu için verilen cezanın alt sınırı 12 yıl oldu. Ama mahkeme sivil saldırganların Korkmaz’a yönelik darbelerinin, “kemik kırığına neden olmadığı” görüşüyle 8 yıl ceza verdi. Üstelik mahkeme, “kemik kırığına neden olmayacak şekilde yaralama sonucu ölüm” suçunun alt sınırı 8, üst sınırı 12 yıl olmasına rağmen cezayı alt sınırdan yani 8 yıl üzerinden verdi. Mahkeme cezayı neden üst sınırdan değil de alt sınırdan verdiğini, “suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak” ifadesiyle açıkladı.

 

Cezaları düştü

 

Üstelik mahkeme bu üç sanığın cezasını da yine, “hükmolunan cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak” 6’da 1 oranında indirdi ve 6 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme sanık Ebubekir Harlar için de yine aynı gerekçelerle alt sınırdanh ceza verdi ve 6’da 1 takdiri indirim yaptı. Mahkeme, bu sanığın fiillerinin suçu doğrudan işleme değil, suça yardım aşamasında kaldığı gerekçesiyle yarı oranında indirdi ve 3 yıl 4 ay hapse mahkum ederek tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etti.

 

Polisler temyiz dilekçesi verdi

 

Ali İsmail Korkmaz’ın Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülmesi davasında biri 10 yıl 10 ay, biri de 10 yıl hapis cezası alan iki sanık polis, kararı temyiz etmek için mahkemeye dilekçe verdi. Ali İsmail Korkmaz’ın kafasına tekme atan polis memuru Mevlüt Saldoğan, ayrıca tahliye talebinde de bulundu. Öte yandan mahkemenin verdiği karara mahkeme savcısının itiraz ettiği bazı yayın organlarında yer alırken, savcının henüz dilekçeyi vermediği oraya çıktı. Mahkeme savcısı Mehmet Kalkan’ın kararın ardından izine ayrıldığı ve pazartesi günü göreve başlayacağı bildirildi.

 

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