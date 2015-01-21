Ankara'da Ali İsmail Korkmaz protestosuna polisten TOMA'lı müdahale

Kayseri'de bugün görülen Ali İsmail Korkmaz davasının sonucunu protesto etmek isteyen gruplar Kızılay Güvenpark'ta toplandı.



Basın açıklamasının ardından polis gruba biber gazı ve TOMA'yla müdahale etti. 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İSTANBUL

İstanbul'da Kadıköy Boğa Heykeli'nin önünde binlerce kişi Ali İsmail Korkmaz kararını protesto için toplandı. Polis barikat kurarak yürüyüşe izin vermedi.



Grup, "Hepimiz Ali'yiz öldürmekle bitmeyiz", "Hukuk bittiyse Haziran başlar" sloganları atarak Boğa'dan Bahariye Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Binlerce kişi, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'na doğru yürüdü. Buradan tekrar Boğa'ya doğru yürüyor. "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganı atılıyor.

İZMİR

İzmir'de Sevinç Pastanesi önünde Ali İsmail Korkmaz kararını protesto için toplanıldı. Polis Gündoğdu Meydanı'nın girişini kapattı. Grup, oturma eylemi yaptı. ÖSYM binası önüne kadar yürüyen grup, burada sloganlarla eylemi sona erdirdi.

ESKİŞEHİR

Ali İsmail’in öldürüldüğü Eskişehir’de halk kararı protesto için Kanatlı AVM önünde toplandı. Eylemciler Ali İsmail heykeline yürüdü. Ali İsmail heykelinin önünde basın açıklaması yapıldı.

ANTALYA

Antalya'da Attalos Meydanı’nda yarım saatlik oturma eyleminin ardından basın açıklaması yapıldı.

ADANA

Adana'da akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişi, Kayseri'de görülen Ali İsmail Korkmaz davasında açıklanan karara tepki gösterip, sloganlar atarak yürüdü.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki İnönü Parkı'nda toplanan ve kendilerini 'Emek ve Demokrasi Güçleri' olarak adlandıran yaklaşık 200 kişi, alkış ve ıslıklarla Ali İsmail Korkmaz davasında verilen ceza kararlarını protesto etti. Grup adına konuşan Tevfik Donma, mahkemede sanıklara verilen 'iyi hal' indirimlerini kınadıklarını söyledi. Açıklamanın ardından alkış ve ıslıklarla Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olanlara ve polislere tepki gösteren eylemciler, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Atatürk Parkı'na yürüdü. Burada Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitirenleri anan grup, bir süre slogan atıp dağıldı.