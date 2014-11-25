Ali İsmail için 'Düşlerinde Özgür Dünya' t-shirt'ü

Gezi olayları sırasında sivil polislerin de içlerinde olduğu eli sopalı kişilerce dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz adına kurulan vakıf (ALİKEV) yararına 'Düşlerinde Özgür Dünya' t-shirtleri tasarlandı.

Haziran direnişi sonrasında farklı takımların taraftarlarının ortak sloganı olan “Düşlerinde Özgür Dünya" marşının futbol taraftarları arasındaki birleştiriciliğinden esinlenerek 8 takım renklerinde tasarlanan t-shirt'ler www.duslerindeozgurdunya.com sitesinden satılıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, “Düşlerinde Özgür Dünya ” t-shirt’lerini, ilk olarak sanatçılar Birsen Tezer ve Mehmet Esen giyerek Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağış için çağrıda bulundu.

www.duslerindeozgurdunya.com sitesinden yapılacak ve geliri Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na bağışlanarak, Ali İsmail’in hayalleri gerçekleştirilecek.

Ali İsmail’in adıyla kurulan bu vakfın çıkış noktası günlüğü, kendi yazdıkları ve başlattığı Toplum İçin Gençlik hareketi. Ailesi vakfı ve Ali İsmail’i şöyle anlatıyor:

“Ali İsmail; 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı.

Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkanları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi.

“Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu. Hatta bu kapsamda yaptığı ve yapmayı planladığı etkinlikleri raporluyor ve günlüğüne yazıyordu.

Günlüğünde Ali İsmail, bu yaptıklarının sebebini şu şekilde ifade etmişti:

“Bu yazıları yazma amacım, sadece kendi kafamda toparlayıp, bu ekibi, gerçekten toplum için çalışan gençleri, bir yerlere vardırmak, ekibi resmiyete dökmek ve tanınmak istememdi.”

Ali İsmail şu an yaşıyor olsaydı da muhtemelen toplum yararına çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmayı hedefliyordu.

Biz ailesi olarak, Ali İsmail’in bu hayallerini bir vasiyet olarak gördük ve onun yarım kalan düşlerini hayata geçirmek için Ali İsmail KORKMAZ Vakfı’nı kurduk.

Bu vakıf ile amacımız; Ali İsmail’in yarım kalan düşlerini insanlara anlatarak, onun gibi düşünen ve faaliyetler yapan binlerce, hatta milyonlarca Ali İsmail’lere ulaşmak.

Ali İsmail KORKMAZ Vakfı ile öğrenciye de, yaşlılara da, doğaya da, hayvanlara da, sanatçıya da, esnafa da ulaşacak etkinlikler yapmayı planlıyor ve milyonlarca Ali İsmail’i yanımızda görmek istiyoruz.”