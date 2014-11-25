Ali İsmail Korkmaz davasında delilleri yok ettiren polise takipsizlik!

Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürüldüğü sokağa bakan otele ait güvenlik kamerası kayıtlarını, “Kameraları kapatın, hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine” diyerek, delilleri yok ettirdiği ortaya çıkan polis memuru Hüseyin Engin hakkında takipsizlik kararı verildi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, kararda, polis Engin’in Korkmaz Davası’nda ‘öldürmeye iştirak’ suçundan yargılandığı, Türk Ceza Kanunu’nun ‘delilleri yok etme’ suçunu düzenleyen 281. maddesine göre, kişinin kendi işlediği suçun delillerini yok etmesi halinde ceza almayacağı belirtildi. “Kapatın” talimatı veren polis Engin, bu madde nedeniyle yargılanamazken; talimata uyarak kameraları kapatan otelci Erdoğan Gözseçen hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerine katılan üniversiteli Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’te kaçmak için girdiği Sanayi Sokak’ta bir grup polis ve sivil tarafından dövülerek öldürülmüştü. Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel’e ait güvenlik kamerası kaydında yirmi dakikalık ‘kayıp’ tespit edilmişti. Korkmaz’ı dövdüğü için yargılanan beş polisten biri olan Engin’in, kayıt kapanmadan önce otele girdiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine görüntüler, TÜBİTAK’a gönderilmişti. TÜBİTAK sadece otelin dışına değil, içine ait görüntüleri de incelemişti. Görüntülerin içerisinde polis Engin’in otel sahibi Erdoğan Gözseçen’le konuştuğu an da tespit edilmişti. Görüntünün sesi yükseltilerek, Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog açığa çıkarılmıştı. Engin’in kameranın kapatılmasını, geriye dönük silinmesini istediği anlaşılmıştı. Ses kayıtlarına göre, saat 00.16:31’de Engin’le Gözseçen arasındaki diyalog şöyle:

Polis Hüseyin Engin: Kameralar kayıt yapıyor mu?

Otel çalışanı: Kameralar kayıt yapıyor efendim.

Polis Hüseyin Engin: Onları kapatabilirsiniz.

Otel çalışanı: Kapatalım mı?

Polis Hüseyin Engin: Kapatabilirsiniz, kapat. Hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine...

Kendi suçunun delilini silebilirmiş

Bu ses kaydının açığa çıkması üzerine Hüseyin Engin hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcı Hasan Ali Erkan, geçen 14 Kasım’da takipsizlik kararı verdi. Savcı Erkan, “Engin’in otele girdiğini, otelin çalışanına ‘Kameraları kapatın, daha önceki saate gel, on dakika öncesine gel’ diyerek kayıtların silinmesine neden olduğu”nu ifade etti. Ancak Engin’in halen Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘öldürmeye iştirak’ suçundan yargılandığını hatırlatan Savcı Erkan, TCK’nın 281. maddesine göre kişinin, kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili delilleri yok etmesine ceza verilmeyeceğini belirtti. TCK’nın 281. maddesinde şöyle deniyor:

“Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.”

Otelciye soruşturma sürüyor

Bu arada, Engin’in, “Kapatın” talimatına uyarak kameralarını kapatan otel sahibi Erdoğan Gözseçen hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü anlaşıldı. Silinen görüntülerde, yalnızca Ali İsmail Korkmaz’ın değil, Doğukan Bilir ve başka gençlerin dövülmesine ilişkin kayıtların da olabileceği belirtiliyor.

Korkmaz Ailesi’nin avukatı Ayhan Erdoğan, polis Engin’in sadece kendisine ait değil, başka kişilerin başka kişilere yönelik fiillerine yönelik delilleri de sildiğini belirtiyor. Erdoğan, “Diğer sanıkların delillerini de karartmıştır ve bu sadece kendisiyle sınırlı eylem değildir. Kaldı ki Engin, mahkemede Korkmaz cinayetine katılmadığını da söylemektedir. O halde bu karar, cinayete katıldığının delilidir” diyor.

Korkmaz Davası'na yarın Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.