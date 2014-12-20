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Spor

Alex de Souza, son kez G.Saray’a karşı oynayacak

Fenerbahçe’nin eski yıldızı ve kaptanı Alex de Souza’nın yolu yine Türkiye’den geçecek...

20 Aralık 2014 09:50

Coritiba formasıya jübile yapan sambacı Alex de Souza, Alanya Turnuvası için yeniden Türkiye’ye gelecek. Alex, İlk maçını Beşiktaş, son sınavını ise Galatasaray’a karşı verecek.

Ülkesinde jübile yapan ve sarı lacivertli formayla Türkiye’de de jübile yapma talebine Fenerbahçe tarafından izin verilmeyen Brezilyalı yıldız, son kez Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı Coritiba formasını Alanya’da giyecek.

Ünlü organizasyon firması Sport Park Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan İntepe’nin verdiği bilgilere göre “Sport Park Uluslararası Futbol Turnuvası”na Brezilya’dan Coritiba, Arjantin’den River Plate, Beşiktaş ve Galatasaray katılacak.

 

Açılışı Beşiktaş yapacak

 

16 Ocak’ta Beşiktaş-Coritiba, 17 Ocak’ta Galatasaray-River Plate, 18 Ocak’ta Beşiktaş-River Plate ve Galatasaray-Coritiba maçları oynanacak. Alanya Stadı’ndaki yıldızlar geçidine sahne olacak maçların bilet fiyatları da normal 50 TL, VIP 70 TL olarak belirlendi.

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