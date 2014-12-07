Alex için son tango; Brezilyalı yıldız futbolu bırakıyor...

Sekiz yıl formasını giydiği Fenerbahçe’de efsane olan Alex De Souza, bugün son kez yeşil sahaya çıkıyor. Bahia önünde son maçına çıkacak efsane, vedasına da örnek şekilde hazırlandı.

Alex de Souza bu akşam futbolu bırakıyor. Onun Türkiye’de yeri başka. Özellikle Fenerbahçe taraftarının kalbinde...

Burak Kuru’nun Hürriyet’teki haberine göre, yıldız oyuncu, futbolu bırakacağını açıkladığı tarihten bu yana Instagram’da özel paylaşımlarla beraber çalıştığı isimlere tek tek teşekkür etmeye başladı. Bugüne kadar yaptığı 551 paylaşımın, 120’sinde konuyu Türkiye günlerine getirirken, bayramları, önemli günleri, eski takım arkadaşlarını, İstanbul’u, çayı, yöneticileri Instagram’dan çok sefer anarak, sevgisini yineledi.

Adını anmadığı tek isim geçen günlerde Galatasaray teknik direktörlüğü görevinden ayrılan İtalyan teknik adam Cesare Prandelli oldu. Prandelli, Brezilyalı yıldızın kısa süre forma giydiği Parma’da onun teknik direktörüydü ancak ayrılık kötü olmuştu. Bu nedenle Alex’in ‘ayrılık güncesi’nde Parma da Prandelli de yok. Ancak kavgalı oldukları söylenen Aykut Kocaman da dahil olmak üzere yıldız oyuncu herkes hakkında iyi konuştu. Gelin Alex’e, futbol hayatının son gününde Instagram’da yer alan kendi cümleleriyle veda edelim.

Alex de Souza'nın Fenerbahçe karnesi







2004-05 29 gol



2005-06 20 gol



2006-07 20 gol



2007-08 18 gol



2008-09 17 gol



2009-2010 21 gol

Daum, Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman için: Her birinden bir şeyler öğrendim. Beni Fenerbahçe’ye getiren Daum’du ve bu adamı seviyorum. Zico benim idolüm! Aragones’ten sadece 1 senede çok fazla şey öğrendim. Aykut ile ayrılmama kadar giden sorunlarımız oldu ama ona çok büyük saygım var. Teşekkür ederim.

Mehmet Aurelio için: Genç yaşta yıldız olmak için gerekli kaliteye sahip olan ve bunu Türkiye’de başarılı olarak kanıtlayan Brezilyalı-Türk. Fenerbahçe’ye adaptasyonumun çok önemli figürlerinden biriydi.”

Roberto Carlos için: Bir fenomen! Milli takımda pek çok seviyede beraber oynadık, daha sonra da kısa bir periyot Fenerbahçe’de. Ondan bahsetmeme gerek yok. Tartışmasız efsane. Bu adamı dünya tanıyor. Senden çok şey öğrendim. Bütün tavsiyelerin için teşekkürler.

Cristian için: Çok iyi ön libero, pasör, markajcı ve sert şutör. Futbolculuğun yanında Fenerbahçe periyodumun dostlarındandı. Onunla oynamak bir zevkti.

Selçuk Şahin için: Teknik olarak parlayan bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Ama her şekilde hep yardımcı oldu. Kulüp formasıyla bir sürü şampiyonluklar kazandı ve derbilerde hep önemini gösterdi.

Marcio Nobre için: Savaşçı, çok güçlü bir oyuncu ve süper önemli gollere imza attı. 2004 yılında geldiğimde adaptasyon sürecimin çok önemli parçasıydı.

Pierre van Hooijdonk için: Seninle yan yana oynamak büyük zevkti. Teknik, zeki ve sert şut. Aynı zamanda çok iyi pozisyon alıp, bir sürü kafa golü attı.

Diego Lugano için: Ceza sahasına kesilen top eşittir Lugano’nun golü. Fenerbahçe forması için her şeyini verirdi. Hayatını saha içinde vermeye hazırdı. Seninle tanışmak büyük zevkti dostum.

Semih Şentürk için: Yanında oynama fırsatı bulduğum en iyi Türk forvet. Türkiye’de bana en fazla yardımcı olanlardan biri. Gollerin, yardımların ve özellikle dostluğun için teşekkür ederim.

Kocaman’ı geçemedi

'Sarı-Lacivertli formayla toplam 344 maça çıkıp 172 gol atan oyuncunun 2012 yılının eylül ayında Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nın karşısında bulunan alana heykeli dikilmişti.

-Kariyerinde toplam 1029 maçta, 421 gol attı, 363 asist yaptı.

-Sarı-Lacivertli formayla 245 maça çıkıp, en çok maç oynayan yabancı futbolcu oldu. Fenerbahçe’nin tarihindeki ilk yabancı gol kralı ve Avrupa maçlarında 15 golle en golcü oyuncusu.

-Türkiye Kupası’nda 35 maçta attığı 18 golle, kupada en çok oynayan ve golü olan oyuncu.

-136 golle, Fenerbahçe tarihinin 140 ile ligde en çok gol atan oyuncusu olan Aykut Kocaman’ın hemen arkasında.

-Alex De Souza, Fenerbahçe’den sonra gittiği Coritiba’da 57 maçta 16 gol attı.