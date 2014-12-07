Alex De Souza jübilesinde Fenerbahçe'yi unutmadı

Coritiba’nın Brezilya Ligi’nde Bahia ile oynadığı maçla yeşil-sahalara veda eden ünlü yıldız, Fenerbahçe’yi yine unutmadı.

Fenerbahçe’nin unutulmaz yıldızı Alex De Souza, 37 yaşında aktif futbol yaşamını noktaladı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Brezilya Ligi’nde Coritiba’nın Bahia ile oynadığı karşılaşma öncesi sahada Coritiba ile Fenerbahçe’nin bayrağı birlikte dolaştırıldı.

Alex De Souza sahaya çıkarken, eşi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü yıldız maçtan 2 saat kadar önce Portekizce ve Türkçe, Instagram ve Twitter hesabından “Teşekkür ederim futbol” diye yazarak yeşil-sahalara veda mesajını gönderdi.