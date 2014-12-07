T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex De Souza jübilesinde Fenerbahçe'yi unutmadı

Fenerbahçe’nin unutulmaz yıldızı Alex De Souza, 37 yaşında aktif futbol yaşamını noktaladı

07 Aralık 2014 23:23

Coritiba’nın Brezilya Ligi’nde Bahia ile oynadığı maçla yeşil-sahalara veda eden ünlü yıldız, Fenerbahçe’yi yine unutmadı.

Fenerbahçe’nin unutulmaz yıldızı Alex De Souza, 37 yaşında aktif futbol yaşamını noktaladı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Brezilya Ligi’nde Coritiba’nın Bahia ile oynadığı karşılaşma öncesi sahada Coritiba ile Fenerbahçe’nin bayrağı birlikte dolaştırıldı.

Alex De Souza sahaya çıkarken, eşi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü yıldız maçtan 2 saat kadar önce Portekizce ve Türkçe, Instagram ve Twitter hesabından “Teşekkür ederim futbol” diye yazarak yeşil-sahalara veda mesajını gönderdi.

ETİKETLER

alex de souzafenerbahçecoritibajübilemaçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24