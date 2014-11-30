T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex de Souza, Milli Takım iddiasını yalanladı

Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği iddia edilen Alex de Souza, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi

30 Kasım 2014 01:23

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza, Fatih Terim'in yardımcısı olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Galatasaray'da boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nun getirilmesinden sonra Alex de Souza'nın da Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.

Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdıkları ile iddiaları yalanladı. 

Alex, "Fatih Terim'in Milli Takim'daki görevinin destekçisiyim, çalismalarından en iyi verimi almasını diliyorum. Ama basında çıkan Milli Takım'da kendisinin yardımcısı olacağım yönündeki haberler gercek değil. Milli Takıma sonsuz başarılar dilerim" ifadelerini kulandı.

 

ETİKETLER

alex de souzamilli takımfatih terimhamza hamzaoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24