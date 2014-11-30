Alex de Souza, Milli Takım iddiasını yalanladı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza, Fatih Terim'in yardımcısı olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.



Galatasaray'da boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nun getirilmesinden sonra Alex de Souza'nın da Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.



Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdıkları ile iddiaları yalanladı.

Alex, "Fatih Terim'in Milli Takim'daki görevinin destekçisiyim, çalismalarından en iyi verimi almasını diliyorum. Ama basında çıkan Milli Takım'da kendisinin yardımcısı olacağım yönündeki haberler gercek değil. Milli Takıma sonsuz başarılar dilerim" ifadelerini kulandı.