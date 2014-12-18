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Spor

Alex'in Aziz Yıldırım'dan son isteği ne oldu?

Eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, efsane futbolcu Alex de Souza'nın isteğini açıkladı

18 Aralık 2014 09:20

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan efsane futbolcuları Alex de Souza'nın, Şükrü Saracoğlu'nda son kez sahaya çıkmak istediğini açıkladı. Saran, "Umarım Aziz Bey bu isteği yerine getirir" dedi.

Bugün AMK gazetesinde çıkan haberde, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran'ın, sarı lacivertli takımın efsane futbolcusu Alex de Souza'ya İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir jübile maçı organize etmek istediği iddia edilmişti.

Bu iddia, Bahçeşehir Üniversitesi Girişimciler Akademisi'nin düzenlediği 'Genç Girişimciler' paneline katılan Saran'a soruldu. Ünlü iş adamı, Alex'le konuyu konuştuğunu ifade ederek, "Alex’in veda maçı için girişimlerimiz oldu. Ancak kendisi son kez Saracoğlu'na çıkmak istiyor” dedi.

Saran sözlerine şöyle devam etti: “Alex futbolculuğu, kişiliği ve yaşamıyla  bir rol model. Bu konuda bir Fenerbahçeli olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırım. Görüşmelerimiz oldu ama Alex son kez Şükrü Saraçoğlu Stadyumu zeminine çıkmak istiyor. Umarım Aziz bey (Yıldırım) bunu yapar" dedi.

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