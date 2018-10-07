Albayrak ve Bahçeli eleştirenleri 'ihanetle' suçlamıştı, Erdoğan iptal etti; McKinsey kararı gazetelerde nasıl yer buldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 10 gün önce New York’ta duyurduğu ‘McKinsey anlaşması’nın iptal edildiğini bildirdi.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan McKinsey kararı: Bakan arkadaşlara fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız dedim; biz bize yeteriz

ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’nin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında oluşturulan Kamu Maliyesi ve Dönüşümü Ofisi'nin icraatlarını her çeyrekte denetleyeceğinin belli olması, muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmış ve bazı istisnalar dışında ekonomi yazarları tarafından da eleştirilmişti. Anlaşmaya eleştiri yöneltenler arasında hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin yazarları da vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AKP’nin kararına destek verip eleştirilere tepki gösterirken; anlaşmayı kamuoyuyla paylaşan isim olan Bakan Albayrak da 3 Ekim Çarşamba günü NTV canlı yayınında anlaşmayı eleştirenleri, ‘cahillik ve ihanetle’ suçlayıp, söz konusu şirketin denetim faaliyeti yürütmeyeceğini belirterek “Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki toplantısında yaptığı konuşma ve McKinsey anlaşması ile ilgili olarak kullandığı "Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, yani bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim, hiç gerek yok, biz bize yeteriz” sözleri, gazetelerin neredeyse hepsinin ilk sayfasında yer aldı.

Hükümete yakınlıklarıyla bilinen ve 'havuz medyası' olarak da nitelendirilen, gazetelerin büyük bir bölümü (Yeni Akit, Yeni Birlik, Milat, Türkiye, Milliyet, Yeni Şafak), Erdoğan'ın sözlerini "Biz bize yeteriz" bölümünden gördü. Ana akım medyanın büyük bir kısmında Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanı McKinsey konusunda son sözü söyledi, noktayı koydu" yorumları yapılırken; Bakan Albayrak ile MHP lideri Bahçeli'nin anlaşmaya sahip çıkan ve eleştirilere tepki gösteren sözlerini habere dahil eden gazetelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmedi.

Mart ayında Demirören Grubu tarafından satın alınan Hürriyet gazetesinde yer alan Erdinç Çelikkan imzalı haberde, ‘Cumhurbaşkanı’nın McKinsey üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdiği’ belirtildi ve Erdoğan’ın açıklamaları herhangi bir yorum ya da hatırlatma yapılmaksızın alıntı şeklinde yayınlandı.

“Biz bize yeteriz” manşetiyle çıkan gazetelerden biri olan Yeni Şafak’taki konuya dair Fazlı Şahan imzalı haber ve Sabah gazetesinden Hasan Ay’ın haberinde de Albayrak ile Bahçeli’nin daha önceki yorumlarına ya da McKinsey anlaşmasının duyurulmasının ardından başlayan tartışmalara değinilmedi.

Cumhuriyet, BirGün, Sözcü, Milli Gazete ve Yeniçağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını haberleştirirken arka plandaki tartışmaya değinen gazeteler oldu.

Cumhuriyet: Damat ters köşe yaptı

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a hitaben söylediği, “Anlaşmayı iptal etmek zorunda kaldın, peki imza atan damat koltukta kalacak mı” sözlerine de haberinde yer veren Cumhuriyet’in manşeti “Damat ters köşe” başlığını taşıyordu.

-“Siyaset dünyasına Mckiney bombası düştü” yorumunda bulunan Sözcü gazetesi de, McKinsey anlaşmasına dair karar değişikliği için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yorumu olan “Yine mi aldattılar” başlığını kullandı.

-BirGün gazetesi ise Erdoğan’ın açıklaması ‘geri adım’ olarak yorumlayarak ilk sayfadan gördüğü haberde, “Damadı Albayrak’ın açıkladığı, ittifak ortağı Bahçeli’nin desteklediği McKinsey kararı, tepkilerin ardından Erdoğan’a takıldı” ifadelerine yer verdi.

-Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete ve İyi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazeteleri de, manşetlerinden gördükleri haberlerinde muhalefet liderlerinin anlaşmaya yönelik tepkilerini ve MHP liderinin verdiği desteği hatırlattı.

Bakan Albayrak ve MHP lideri Bahçeli, McKinsey anlaşması konusunda ne demişti?

McKinsey anlaşmasını duyuran isim olan Bakan Albayrak, çarşamba günü NTV canlı yayınında McKinsey’nin denetleyeceği belirtilen Kamu Maliyesi ve Dönüşümü ofisinde bütün bakanlıklardan temsilciler olacağını söylemiş ve sürecin ‘belirlenen hedefler doğrultusunda koordineli şekilde tamamen yerli ve milli yürütüleceğini’ aktarmıştı.

3 gün önce Albayrak: Cehaletten değilse ihanettendir, yürümeye devam edeceğiz

Albayrak, McKinsey konusundaki eleştirilerle ilgili olarak da, “Biz gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir. Son birkaç yıldır yaşananlara baktığımızda kimin ihanet içinde olduğunu, kimlerin Türkiye’nin menfaatine davrandığını görüyoruz” demişti.

McKinsey’nin ‘denetim de yapacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını’ savunan Albayrak, eleştiride bulunanları ‘haset ve kinle davranmakla suçlamış’ ve “Niyetimiz halis, samimi, bunu milletimiz de biliyor. Biz bu istikamette yürümeye devam edeceğiz” diye eklemişti.

2 gün önce Bahçeli: Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli de, perşembe akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yabancı yatırım çekilsin isteniyorsa, küresel ekonomik saldırının toz bulutunun dağıtılması arzulanıyorsa, gerek ve ihtiyaç duyulan konularda icra yetkisi, kredi verme durumu, dayatma ve şantaj planı olmayan bir denetim şirketiyle anlaşmak niye yanlış olsun ki” diye sormuş ve şöyle devam etmişti:

“McKinsey IMF değil, Düyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF’den anlarlar, ne de Düyun-u Umumiye’yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz.”

TIKLAYIN - Bahçeli: McKinsey, IMF değil, Düyun-u Umumiye hiç değil