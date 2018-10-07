Ahmet Hakan'dan McKinsey yorumu: Adam kazandı

Hükümetin McKinsey şirketi ile anlaşma yaptığını duyurmasının ardından en sert tepki gösterenlerden biri de Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ​oldu. Yazar iktidara, "Beni ya da benim gibi düşünenleri dışlayıp, Rothchild’leri McKinsey’gilleri dost edinenler, bir gün bazı gerçeklerin farkına vardıklarında çok geç olabilir", "Bu anlaşmayı yapanların cehenneme kadar yolu var" mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün McKinsey kararını açıkladı. Erdoğan, "Bakan arkadaşlara fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız dedim; biz bize yeteriz" dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan son gelişmeler ışığında Dilipak'ı hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bize yeteriz, McKinsey’e gerek yok' dediği anda...Aklıma Abdurrahman Dilipak geldi ve 'Adam kazandı' deyiverdim" diye yazdı.

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Ahmet Hakan'ın "Adam kazandı" diyerek kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey kararını şöyle yorumladı:

"McKinsey olayına en sert, en mert, en keskin şekilde karşı çıkan isim Akit yazarı Abdurrahman Dilipak oldu.

Yazdı, konuştu, uyardı, hatta ağır şeyler söyledi. Ve zerre taviz vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bize yeteriz, McKinsey’e gerek yok” dediği anda...

Aklıma Abdurrahman Dilipak geldi ve “Adam kazandı” deyiverdim."

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