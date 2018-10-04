Abdurrahman Dilipak'tan McKinsey tepkisi: Bu anlaşmayı yapanların cehenneme kadar yolu var

Bir televizyon programında hükümetin McKinsey şirketi ile yaptığı anlaşmaya sert tepki gösteren yazar Abdurrahman Dilipak “Bunun yapamazsınız! Haa, yaparsanız cehenneme kadar yolunuz var" dedi. McKinsey'in FETÖ ve CIA'nın da danışmanlığını yaptığını iddia eden Dilipak "Bu şirket sabıkalı bir şirkettir, Güney Afrika'dan ders çıkarın. IMF ile anlaşsaydınız bundan daha iyiydi. Siz CIA'nın FETÖ'nün danışmanlığını yapan şirkete devletin ekonomisini teslim ediyorsunuz. Efendim, icra yetkisi yokmuş... Olmadı onu da verseydiniz” dedi.