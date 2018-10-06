Akşener'den McKinsey yorumu: Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’li danışma şirketiyle çalışılmaması konusunda bakanlara talimat verdiğini açıklamasıyla ilgili olarak “Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır, teşekkür ederiz" yorumunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadıkları gerilimin ardından MHP üyesi bir grubun perşembe gecesi İstanbul Üsküdar’daki evinin önünde toplanmasıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Akşener, “Ben evimin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir” dedi.

İstanbul’da Yenikapı'da yapılan ‘Elazığ Tanıtım Günleri’ne katılan Akşener, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve şunları söyledi:

-(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın McKinsey açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti biziz. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır, teşekkür ederiz.

-(MHP gerilimi) Hep kadın kimliğim üzerinden tartışıldı konu. Ama esas o değil. Türkiye çok partili döneme geçildiğinden beri, sert siyasi polemiklerin yaşandığı bir ülkedir. Siyasi tarih okumuş ve anlatmış bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Rahmetli İsmet İnönü ve rahmetli Celal Bayar'ın polemiklerinden yola çıkarak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları için teşekkür ediyorum. Ben evimin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir dönemde. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılmasını kamuoyunun dikkatine bırakıyorum.

-(MHP Üsküdar Teşkilatı’nın görevden alınması) Doğru bir karar.

Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ Tanıtım Günleri programının ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı devir teslim törenine katıldı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde bir konuşan Genel Başkan Meral Akşener, “Benim evim İstanbul'da. Benim için İstanbul 'evim' demek. Benim için İstanbul bir rüya demek, 'kızıl elma' demek. Onun için sağa sola bakmadan, vakur, çalışkan, sakin sağ duyulu bir dümen çevriliyor. Bu kelimeyi özellikle seçtim. Bir başka siyasi partinin sanki yerine oynayan ve karşıtı olan onun bir diğer cüzü olan siyasi yapı haline getirilmek isteniyoruz. Bu dümeni, bu oyunu görmüş durumdayız. Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir. Yoluna bakacaksınız, yolunuza bakacaksınız, İstanbul'u iyi yapmak için, İstanbul'a iyilik yapmak için hep beraber yürüyeceğiz"ifadelerini kullandı.