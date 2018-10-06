Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey tepkisi: İptal etmek zorunda kaldın, peki imza atan damat koltukta kalacak mı?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, McKinsey'le yapılan danışmanlık anlaşmasını iptal ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sözleşmeyi iptal etmek zorunda kaldı. O sözleşmeyi imzalayan damat koltuğunda kalacak mı" diye sordu.

Erdoğan'ın, "Ekonomik kriz yok" açıklamasın karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Faiz üç kat artıyorsa, şirketler konkordato ödeyemiyorsa, insanlar borçları nedeniyle kendini yakıyorsa o ülkede kriz vardır. Türkiye'de bir ekonomik kriz var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı konuşmada kendisi hakkında açtığı tazminat davalarını gündeme getirmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Tazminat davaları açtım, çok paralar aldım diyor. 3 militan hakim atadılar, tazminata mahkum ettiler. Sadece birisini kaybettim, o da AYM’ye avukat zamanında ulaşmadığı için. Açılan bütün tazminat davalarını kazandım. Sözüm söz, o hakimlerden de hesap soracağım, onların da kaçacak yeri olmayacak" dedi.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği-Eskişehir Aydınlanma Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle:

-Değerli arkadaşlarım eğitim konusunda konuşacaktım ama bugün farklı bir gelişme oldu. Erdoğan bugün Kızılcahamam'da konuştu. Benim için diyor ki kriz diyor, bir kere ekonomi öğren diyor. Ama şu Allah'ın hikmetine bakın 16 dakika önce aynı konuşmada "Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum. Allah aşkına ben bu adama ne diyeyim. Tabii Saray'da kriz miriz yok.

-Dolarla ihale alanlar krizi fırsata çevirdi. Dolar endeksli köprü, tünel geçişleri var. Tabi onlar da fırsata çevirdi. Dolarla garanti verilenler var. Bunların da keyfi yerinde, bir sorunu yoktu.

"Yatırımcının bu ülkeye gelmesi için öncelikle demokrasi olması gerekir"

-Efendim diyor ki biz dışarı gidiyoruz, yatırımcıyı çekmek için. Yatırımcının bu ülkeye gelmesi için öncelikle demokrasi olması gerekir. Senin ülkende demokrasi varsa, can ve mal güvenliği varsa yatırımcı gelir. Peki niye yurt dışına gidiyorlar para dilenmek için.

-Erdoğan'ın önünde prompter var onu okuyor. Öncesinde okusa baksa bu ne arkadaşlar diye sorar ama onu da yapamıyor. Ben rahatlıkla diyorum ki kriz var. Kriz var mı yok mu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Vatandaşın mutfağında yangın var. Oraya bakacaksın.

"Krizin göbeğindeyiz ama henüz başındayız"

-Eğer bir ülkede insanlar geçinemediği için kendini yakıyorsa o ülkede kriz var demektir. Ne demek kriz yok, krizin göbeğindeyiz ama henüz başındayız. Henüz vatandaş tam krizi hissetmedi, çarşı pazara tam yansımadı yansıyacak. Bütün bunları dış güçlere bağlıyordu Recep bey. E sen ne yapıyorsun dış güçleri ülkeyi yönetecek hale getirdi? Ülkeyi dış güçler yönetiyorsa sen ne yapıyorsun kardeşim. Sen yönetiyorsan dış güçlere kaptırıyorsan bu milletin yakasından düş kardeşim.

-Bu milletin ekonomisini dış güçlere sen teslim etmedin mi? Anlaşmayı sen imzalamandın mı? Erdoğan şimdi çıkmış "Bakan arkadaşlarıma fikri danışmanlık almayacaksınız" dedi.Ben 10 soru sordum yanıt veremedi ve sözleşmeyi iptal etti. O sözleşmenin altına imza atan damat koltuğunda kalacak mı kalmayacak mı? Ne kadar ödeyecektiniz buraya?

"3 militan hakim atadılar, tazminata mahkum ettiler"

-Tazminat davaları açtım, çok paralar aldım diyor. 3 militan hakim atadılar, tazminata mahkum ettiler. Sadece birisini kaybettim, o da AYM’ye avukat zamanında ulaşmadığı için. Açılan bütün tazminat davalarını kazandım. Sözüm söz, o hakimlerden de hesap soracağım, onların da kaçacak yeri olmayacak. Adaleti, hakkı ve hukuku her ortamda savunacağım. O militan hakim savunma dinlemeden, delilleri toplamadan ceza kesecek. İstediğin kadar ceza kes.

-Hiçbir zaman kişisel çıkar peşinde olmadım. Benim derdim sokaktaki vatandaşın derdi. Geçinemiyorsa o benim derdimdir, pantolon alamadığı için intihar ediyorsa o benim derdimdir, işsizim diye kendisini yakmak suretiyle kamuoyuna tanıtmak istiyorsa o benim de derdimdir.

-Man adası’nda bütün belgeler doğrudur, savcıya teslim edilmişti. Hesabını soracağım hepsinin. 15 milyar dolarlık para var hala cevabını alamadığım. Ama sormaya devam edeceğim. Hakime sor diyoruz, korkudan soramıyor.

"Bir açığımı bulmak için tam 10 yıl müfettiş atadılar ama bulamadılar"

-Gene bugün SGK'yı batırdın demiş. Ya ben Cumhurbaşkanlığı yapmadım, bakanlık yapmadım bir kurumda Genel Müdürlük yaptım. Bir açığımı bulmak için tam 10 yıl müfettiş atadılar ama bulamadılar. Bulamazsın kardeşim. Bulamazsın çünkü Kılıçdaroğlu hak yemez, milletin malına göz dikmez. Dahası Salı günü gelecek.

-Sende haysiyet, şeref, onur varsa Katar uçağını aynen iade edersin.