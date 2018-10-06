AKP Sözcüsü Çelik'ten McKinsey açıklaması: Herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik danışmanlığın yerli kuruluşlardan alınması gerektiğini söylediğini belirterek, "Kendisinin genel hassasiyeti Türkiye'de yapılabiliyorsa özellikle proje, siyaset, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir. Spekülasyona açık bir nokta değil o danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur" dedi.

Yarın (7 Ekim 2018) önemli açıklamaların yapılacağını vurgulayan Çelik, "Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak" ifadesini kullandı.

Çelik, "Güvenlik oturumuna Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmiştir. Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimiz, şimdiye kadar yaptıklarımız, terör örgütlerinin yeni metotları, şehirlerdeki yapılanmaları konusundaki hassasiyetlerin bir kere daha altı çizildi" şeklinde konuştu.

Çelik, Kızılcahamam kampının ikinci gününde soruları yanıtladı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

- Bir gazetecinin bu şekilde kaybolması Türkiye Cumhuriyeti gibi emin bir devletin hassasiyetle üzerinde duracağı bir şeydir.

- Kendisinin genel hassasiyeti Türkiye'de yapılabiliyorsa özellikle proje, siyaset, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir. Spekülasyona açık bir nokta değil o danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur"